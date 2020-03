Franco Flexas: "No pidan al Ejecutivo lo que padres y docentes no pueden hacer"

En el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD) de los estudiantes de nivel secundario, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, hizo un descargo en sus redes sociales. "La Municipalidad no puede prohibir que los chicos del último año se encuentren y reúnan. Pero, ¿Es lógico que el último primer día sea una noche de festejo para emborracharse e ir borracho a la escuela, para entrar e irse a dormir a la hora?", escribió el intendente y agregó que "cada día menos de clases para los chicos es una desgracia: 180 no es lo mismo que 179, ni 160, ni 150".

"No aliento ni acompaño este tipo de festejos a la noche. Lo entiendo porque fui adolescente, pero los adultos deberían poner límites y prioridades. Espero que no pidan al Ejecutivo de turno lo que padres y docentes no pueden hacer. Cada cual con su responsabilidad. Mi responsabilidad es generar condiciones para que estudien, no alentar excusas para no estudiar", escribió Flexas y añadió: "se pueden enojar conmigo, yo me enojo por desperdiciar oportunidades. Lamento que nos resignemos a nuevas malas modas. La mejor moda es 'estudiar más con calidad', es la única moda que nos puede sacar adelante".