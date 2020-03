Nueva propuesta en el Museo Histórico Regional Padre Meinrado Hux

El Museo Histórico Regional Padre Meinrado Hux fue fundado por uno de los monjes que llegó desde Suiza a Los Toldos, en 1948, con el fin de establecer el Monasterio Benedictino en pleno campo de la llanura pampeana, en un ambiente de reclusión y de silencio, propicio para facilitar el acercamiento a Dios. El padre Meinrado Hux dedicó su vida a la oración y al estudio de la historia Argentina; en 2011 falleció y la muestra que recorre la historia toldense quedó en el museo tal como él la había montado. Por estos días, Fernando Cocci, el encargado del museo, trabaja con su equipo para dejar todo listo e inaugurar una nueva propuesta museográfica en el lugar.

Fernando Cocci, encargado del Museo Histórico Regional Padre Meinrado Hux, visitó el programa Hora 11 de Radio Viamonte y brindó detalles del trabajo que realizan en las instalaciones del Monasterio Benedictino de Los Toldos. "Estamos trabajando a contrarreloj pero, a su vez, esta es la parte más divertida porque podemos montar y exhibir todo el laburo que no se ve, todo aquello que tanto trabajo nos costó", dijo Cocci y agregó que "estamos con la nueva propuesta museográfica, en el mismo lugar de siempre, donde lo había dejado Meinrado meses antes de morir, desde esa parte hasta hoy, se mantuvo exactamente igual, ahora recuperamos la trayectoria de Meinrado, utilizamos muchas de las piezas, incluso las que no estaban exhibidas."

Por otro lado, Cocci señaló que "decidimos no intervenir en la estructura edilicia porque lleva mucho trabajo, la parte nueva del Monasterio tiene problemas de humedad yde hormigas, pero hay un trabajo previo que se hizo, de la recuperación del archivo que está guardado en cajas especiales para que no se estropee, es muy importante conservarla, Meinrado tenía el material guardado en cajas de manzanas y ahora está en cajas con propiedades especiales antihumedad". A su vez, Fernando Cocci destacó la importancia de los visitantes y señaló que "en un museo no puede quedarse afuera el espectador, porque es quien exige el tema del que se debe hablar; un museo que está por fuera de la recuperación de la memoria, está muerto; entonces pensamos en qué clase de público y visitante iba al Monasterio, van muchos chicos de las escuelas, por ejemplo, y no saben que hay un museo. Este es un museo que está atravesado por la Sociología, Ciencias Sociales, un museo activo que tiene la capacidad de generar preguntas y entregar respuestas sobre nuestra historia".

Consultado respecto de los días y horarios para visitar el lugar, Fernando Cocci apuntó que "Meinrado Hux tenía una forma particular de recibir a los visitantes pero era muy especial que te recibiera la persona que lo había fundado, ahora el museo se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 12 y a las 10 hay visita guiada programada, además, hay horarios especiales que se pueden consultar en la página web del Monasterio y, próximamente, del museo; durante el Festival del Queso recibimos a la gente a partir de 10.30 y 13.30, porque son los recorridos que incluye la quesería, capilla y museo, pero seguramente habrá otro horario entre las 15 y las 16 para la gente que va por su cuenta".

Por otro lado, Cocci señaló que "hay que tener en cuenta que el museo está en el Monasterio y no escapa a la regla monástica, a los horarios y dinámia del lugar, hicimos un trabajo en conjunto y abordamos la lógica de que haya un museo dentro del Monasterio, fue un proceso de aprendizaje porque yo soy practicante".

Los ejes de la muestra

"En el museo hay tres ejes que se repiten, sistemáticamente, en las piezas exhibidas: la historia de los mapuches a partir del Cacique Coliqueo, otro eje de la historia de la fundación de Los Toldos a partir de Electo Urquizo y otro de la construcción, progreso y evolución del Monasterio con la llegada de los padres fundadores de Suiza", dijo Fernando Cocci y agregó que "además, dentro del eje del Monasterio, hay un apartado de Meinrado Hux como padre fundador del lugar y como historiador prolífero de la historia de Los Toldos; trabajamos en esos tres ejes, esa colección guía esta propuesta, el visitante se va a encontrar con una muestra de la llegada de la tribu de Coliqueo y de cómo se puede pensar la historia toldense a partir del encuentro entre Mapuches, Europeos y Criollos".

El Padre Meinrado Hux

En 1948 llegó a Los Toldos un grupo de doce monjes suizos para fundar un Monasterio, en pleno campo, en un ambiente de reclusión y de silencio, propicio para facilitar el acercamiento a Dios. Entre ellos se encontraba un joven sacerdote de unos 25 años, el padre Meinrado Hux, quien dedicó su vida a la oración, al estudio de la historia argentina y fundó el Museo que se encuentra en las instalaciones del museo.