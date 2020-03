Coronavirus: difunden medidas de prevención en Los Toldos

El Coronavirus es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de las gotas de estornudos y tos, y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Desde la Municipalidad de General Viamonte difundieron las medidas de prevención para evitar la propagación de esta enfermedad. "Estar informados es importante porque la prevención es fundamental y depende de cada uno de nosotros", señalaron. A la fecha, las áreas de transmisión sostenida del virus son Italia, España, Francia, Alemania, China, Japón, Corea del Sur e Irán.

Recomendaciones en colegios:

- Continuar con el ciclo escolar establecido reforzando las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón.

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.

- Ventilar los ambientes.

- Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

- Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir al establecimiento escolar.

- En caso de niños o niñas o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días.

Si se ingresa al país proveniente de zonas con transmisión de Coronavirus asegurarse de:.

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón.

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo.

- Ventilar los ambientes.

- Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

- Se sugiere permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos laborales, recreativos, deportivos, sociales, durante 14 días.

- Comunicarse con el Sistema de Salud Local por teléfono 2358 444474 o por WhatsApp al 2358 410826 o escribinos por mail salud@generalviamonte.gob.ar

- Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica. Se recomienda que sea a través de la atención telefónica para disminuir el riesgo, Lllamando al 107.

Participación en eventos masivos:

- En esta etapa, en la que no hay evidencia de transmisión sostenida de, SARS-COV-2, no se recomienda la suspensión de eventos.

- Para aquellos eventos con participantes internacionales, se evaluará la conducta a seguir con los participantes provenientes de zonas con transmisión de coronavirus.

Recomendaciones para personas mayores (65 años o más):

- Lavado de manos frecuente con agua y jabón.

- Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar.

- Ventilar los ambientes.

- Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

- Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

- Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo LLAMANDO AL 107.

- Recibir la vacuna antigripal y contra el neumococo según las recomendaciones nacionales.

- En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.

- En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.

Ante cualquier duda, llamar al 107.