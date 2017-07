Dieron de baja la lista de Alan Garate

GENERAL VIAMONTE

La Junta Electoral partidaria del frente Unidad Ciudadana, que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dio de baja por "falta de avales" a 62 listas de precandidatos a concejales que, a nivel local, buscaban competir en 37 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Así lo hizo a través de una resolución, basada en el incumplimiento de requisitos formales por parte de esas nóminas.

En este sentido, el apoderado Jorge Landau explicó que "en todas las elecciones abiertas siempre hay mayoría de listas en condiciones de competir y otras que no se ajustan a las exigencias de la normativa" como, en esta ocasión, fue el caso de 62 nóminas."Cada dos años ocurre lo mismo", aseguró Landau, quien indicó que, en la mayoría de los casos, las listas fueron dadas de baja por "falta de avales".

Según lo expresado en la resolución, "analizadas las presentaciones" realizadas, "no pueden ser oficializadas" esas nóminas ya que "no reúnen los requisitos establecidos" en el Reglamento Electoral del Frente Unidad Ciudadana, "a los que deben ajustarse en cada presentación".

Entre estas 62 listas se encontraba una de las dos que se habían presentado en General Viamonte, encabezada, para el caso de los candidatos a Concejales por Alan Garate, secundado por Laura Villarreal; Juan Miguenz; Laura Banegas; David Inaipil; Rosana Carmona; Jonathan Ponce; Cecilia Sotelo; Alejandro Lingor; Claudia Glennon. Y que para el Consejo Escolar proponía a Luciana Lorda; Jonathan Fontán; Sofía Alvarez e Iván Acosta.