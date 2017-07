El camino “Decano”: se dio a conocer el fixture

GENERAL VIAMONTE

En horas del mediodía del pasado viernes 30 desde el Consejo Federal del Fútbol Argentino, en calle Viamonte nro. 1366 (CABA), edificio de la Asociación Futbol Argentino (AFA) se dio a conocer el cronograma de partidos de las distintas zonas que componen el certamen más federal de nuestro país. Serán 160 equipos que participaran, y entre ellos un representante de nuestra Liga. Por primera vez, en un hecho histórico los amantes del fútbol tendrán oportunidad de seguir la campaña en la cuarta categoría del ascenso nacional.

Viamonte FC luego que fuera invitado por mérito deportivo (llegó a instancias de semifinales en el Federal C), dio el “SI”, comenzó a armarse, manteniendo la base que había llegado desde principio de año, también a su cuerpo técnico encabezado por Abel Oliver, y sumando nuevos jugadores en distintos puntos estratégicos. De allí en más se fueron tejiendo diversas conjeturas, posibles rivales, zonas, distancias, etc. Consecuentemente quedó firme ya, lo que se supo días atrás y el conjunto “Decano” será parte de la Zona A de la Región Pampeana Norte Bonarense, junto a otros 9 equipos, muchos de ellos, o en su mayoría ya con mucho recorrido y experiencias en este tipo de certámenes. La fecha de inicio está establecida para el próximo fin de semana, del sábado 08 de Julio del corriente año, donde el sorteo estableció que el equipo toldense debute en su estadio del barrio Belgrano, recibiendo a uno de los representantes de la Liga de La Plata (son 3 en total)



EL FIXTURE DE VIAMONTE FC.:



PRIMERA FECHA (08-07-17)

Local de ADIP (Agrupación Deportiva Infantil Platense -Gonnet)

SEGUNDA FECHA (16-07-17)

Visitante de Bragado Club (Bragado)

TERCERA FECHA (23-07-17)

Local de independiente de Chivilcoy

CUARTA FECHA (30-07-17)

Visitante de Club Mercedes

QUINTA FECHA (06-08-17)

Local de CRIBA (Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto La Plata)

SEXTA FECHA (20-08-17)

Visitante de Everton (La Plata)

SEPTIMA FECHA (27-08-17)

Local de Camioneros (Esteban Echeverría)

OCTAVA FECHA (03-09-17)

Visitante de Jorge Newbery (Junín)

NOVENA FECHA (10-09-17)

Local de El Linqueño (Lincoln)



(*)Para la segunda ronda se invertirá la condición de local anteriormente referida, y tendrá los siguientes días de disputa: 17 y 24 septiembre (la 10 y 11ma fecha); 01, 08, 15 y 29 de octubre (para la 12, 13, 14 y 15ta jornada), 05, 12 y 19 (para el cierre de la etapa de grupos con las fechas 16, 17 y 18va respectivamente).

En principio estaría establecido que de esta zona serían 4 (cuatro) los que accedan a una nueva instancia, pero todo esto sujeto a modificaciones.



Por lo pronto el sueño de una institución bien futbolera se va haciendo realidad, cada vez más cerca de lo que será un largo, exigente y nuevo recorrido, sin la experiencia lógica que puedan tener otros de los equipos, pero sabiendo que este desafío será una prueba de fuego, y porque no el puntapié inicial para que nuestro más popular de los deportes quede bien representado. No tenemos dudas que el sacrificio de sus dirigentes no será en vano, pero que además habrá un acompañamiento desde lo que puedan aportar sus hinchas, allegados, sino también de todo una ciudad habida de ver otras propuestas, otros niveles de exigencia.

Desde nuestro humilde espacio, solo nos queda desearles toda la suerte, y acompañar como lo hacemos habitualmente a todas y cada una de las instituciones deportivas que en este caso traspasaran los límites de nuestro distrito.