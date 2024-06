Se realizó la Feria de Ciencias en Vedia

La Feria de Ciencias distrital se llevó a cabo en el Centro Universitario de la ciudad de Vedia.

Allí se expusieron más de 40 trabajos realizados por los alumnos y alumnas de todos los establecimientos educativos del distrito.

Un dato importante para destacar es que el distrito contó con casi la misma cantidad de proyectos que distritos más grandes como, por ejemplo, Junín; eso denota el gran trabajo realizado por los y las docentes, que incentivaron a los y las jóvenes a trabajar e investigar para participar de la Feria de Ciencias.

Durante el cierre del evento, el intendente Ferraris visitó el lugar, donde pudo dialogar con los alumnos y las alumnas de cada escuela, docentes de todo el distrito y autoridades educativas. También se hizo entrega de un reconocimiento a Federico Mitriati, coordinador del Centro Universitario, por la coordinación entre el evento y el Centro Universitario.

En el transcurso del evento, el jefe comunal se refirió al nuevo régimen escolar propuesto para el 2025 en la provincia de Buenos Aires: "Es de avanzada y era muy necesario, el título no es que no hay más repitencia, el título es que hay más exigencia: vuelve la calificación numérica, hay que aprobar con 7, no se promedian los cuatrimestres, se termina la sobreedad. Es un sistema más parecido al universitario", explicó el intendente.