Carlos Ferraris: “Hay que empezar a hablar de una gran estafa electoral”

En una entrevista exclusiva para Democracia, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, expresó su opinión sobre las actuales medidas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y de cómo afecta al distrito el recorte de la obra pública y demás decisiones.

Así, sin pelos en la lengua, Ferraris dijo que “ya es hora de que empecemos a hablar de una gran estafa electoral ya que el presidente, cuando era candidato, dijo que el costo lo iba a pagar la clase política y que él venía a corregir cosas que estaban mal de la política anterior”, y agregó: “Me parece que no empieza a corregirse nada, si no a agravarse”.

En ese sentido, el jefe comunal expresó que “si tenemos miedo a opinar, me parece que estamos en el rol equivocado. A nosotros nos eligió la gente, y uno tiene que brindar qué es lo mejor para su territorio”. Y añadió: “En estos distritos necesitamos gobiernos que tengan una mirada progresista y donde no haya ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, tiene que haber obra para el interior y tienen que existir funcionarios que gestionen y golpeen puertas”.

Así, explicó que “el privado va a ir donde tiene negocio, y en los pueblos nuestros la salud, por ejemplo, es todo municipal. Por eso, tenemos que golpear puertas. Pero en el Gobierno nacional hoy no tenemos quien nos atienda. No tenemos con quién hablar” y agregó: “En Alem tenemos las obras del Centro de Estimulación Temprana paralizadas. Está en un 80% y hoy no tengo con quién ir a sentarme para pedir que terminen la obra”.