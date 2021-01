Visitaron General Pinto referentes de Protagonismo Radical, con la mira puesta en las internas de Marzo

Con el objetivo de tratar de ganar las elecciones internas previstas para el domingo 21 de Marzo, dirigentes de Protagonismo Radical retomaron la recorrida por la Cuarta Sección Electoral y confiaron en el triunfo del candidato de la lista para presidir el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Gustavo Posse.

El pasado sábado visitó General Pinto la actual vicerectora de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), Danya Tavela, quien es candidata a vicepresidente por la lista 14 de Protagonismo Radical, liderada por el citado Posse, intendente del Distrito de San Isidro.

Acompañaron a Tavela el actual intendente de General Viamonte (Los Toldos), Franco Flexas, quien es candidato a convencional nacional; Franco Cominotto, concejal deOlavarría y aspirante a secretario general, e Ignacio "Nacho" Palacios, referente de Evolución Radical en la Cuarta Sección Electoral a la que pertenece nuestro Distrito.

En esta oportunidad, los referentes seccionales del armado que encabeza el intendente San Isidro llegaron hasta General Pinto para dialogar con los referentes y dirigentes locales y seguir fortaleciendo la nómina que se medirá contra el oficialismo, que propone al diputado Maximiliano Abad al frente de la conducción partidaria en suelo bonaerense.

Con estricto protocolo sanitario se efectuó la reunión en el Comité "Hipólito Yrigoyen" que en San Martín y Ricardo Gowland de nuestra ciudad posee la U.C.R. y allí, la bienvenida a los visitantes estuvo a cargo del próximo presidente y de la vicepresidente del Radicalismo local, Horacio Volpe y Patricia Oddi, respectivamente.

Participaron también del encuentro partidario las actuales concejales Patricia O’Brien y Silvia Casanova, el ex edil Emir Heriberto Asorey y Florencia Bruni, entre otros referentes de la U.C.R. pintense.

CONFÍAN EN EL FUTURO DEL RADICALISMO

Al hacer uso de la palabra, Volpe destacó que "Estamos reunidos a fin de diagramar el futuro de nuestro Partido Radical, haciendo lo que más nos gusta a los radicales, la interna", hablando además en su mensaje de "La necesidad de ampliar Juntos para el Cambio, construir un espacio con una mayor presencia radical no solo en las decisiones sino también en el armado de las listas electorales", remarcó Volpe.

Por su parte, la concejal Patricia O’Brien destacó que está interna "Será una bisagra. Queremos ser parte de las decisiones de la alianza que conformamos con el resto de los distintos partidos y no ser sumisos al PRO. Hace unos cuantos meses me incorporé a Evolución Radical, espacio interno que lidera Martin Lousteau y de ahí mi ilusión de volver a ver a mi partido protagonista de la escena política", expresó la actual edil distrital de la oposición.

A su turno, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, efectuó un balance de lo actuado en el terreno político en su Distrito y destacó "La importancia de esta nueva interna, que servirá no solo para movilizar a la militancia sino también para empezar a diagramar una nueva Unión Cívica Radical.

Cuando hizo uso de la palabra, Danya Tavela afirmó:

“Seguimos trabajando para poner al Radicalismo en un lugar de protagonismo dentro de Juntos por el Cambio y en el centro de la vida pública del país. Esta será una interna de época, una elección muy importante, pero que le va a hacer muy bien al Radicalismo”, confió la vicerectora de la UNNOBA.

Para finalizar, dijo que “Tenemos figuras muy importantes a nivel provincial, como Gustavo Posse, quien dio muestras probadas de haber logrado una excelente gestión en San Isidro”, completó Danya Tavela.