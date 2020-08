Patricia O´Brien: "Es difícil en este momento hacer política partidaria, en este contexto"

Desde el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical se ha ratificado la fecha del domingo 11 de Octubre para realizar las elecciones internas del Radicalismo Bonaerense, comicios en los que se elegirán autoridades para el Comité Provincia y todos los Comités de Distrito, entre ellos el “Hipólito Yrigoyen” de General Pinto.

“Si bien la vida institucional de los partidos políticos es un pilar fundamental del ejercicio democrático, hoy, debemos ser capaces de distinguir con claridad absoluta las prioridades y actuar en consecuencia, pudiendo postergar aquello que es postergable”, dijo a “Hoy” la concejal de la U.C.R. y Juntos para el Cambio, Patricia O´Brien.

La edil de Coronel Granada destacó además que “No obstante, hay cuestiones formales que deben cumplirse, a los fines de darle legalidad al proceso eleccionario, en virtud de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pablo Domenichini, referente de Evolución Radical en la Provincia de Buenos Aires y secretario general del Comité Provincia, propuso posponer las elecciones para el 29 de Noviembre y al someter la moción a votación, fue rechazada por 14 votos a 9”, explicó la legisladora distrital.

Amplió conceptos manifestando que “El contexto de pandemia nos limita operativamente ya que imposibilita las reuniones de afiliados y militantes y esto entorpece el proceso de confección de listas y se constituye en un obstáculo a la hora de obtener consensos en ese aspecto. Si bien rescato del Radicalismo su condición de partido orgánico, un partido abierto y participativo, un partido con debate interno, es difícil en este momento hacer política partidaria, en este contexto. Es por este motivo que creo que hay que postergarlas y hacer las elecciones en una fecha en donde ésta sea una buena elección desde lo cuantitativo y cualitativo. Es decir, que podamos garantizar una alta participación de los afiliados y que las autoridades que resulten electas tengan la legitimidad que la U.C.R. se merece”.



UN "DIAGNÓSTICO PERTUBADOR PARA NUESTRO PAÍS"

También O´Brien dijo que “En relación a esto, coincido con Martín Lousteau, cuando expresa que `No queremos usar a la gente para resolver un tema partidario, queremos usar al partido para resolverle los problemas a la gente´. El Partido debe dejar de priorizar las cuestiones internas y atreverse a mirar más hacia afuera, y a discutir cuestiones relacionadas con la Argentina que se viene. El diagnóstico es muy perturbador: Llevamos 9 años sin crecer, tenemos un importante déficit fiscal, la contracción de la economía va a ser cerca de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), vamos a tener un desempleo del 20 % y uno de cada dos argentinos va a ser pobre.

Estas son las cosas de las que también tenemos que estar hablando los radicales en estos momentos, que son las cosas que están estrechamente ligadas al bienestar de todos los bonaerenses”.

Avanzando en sus opiniones, Patricia comentó:

“Existe, además, otra cuestión que desde Evolución Radical no compartimos con el oficialismo partidario en la Provincia, y que tiene que ver con la relación que se ha tenido con el PRO en esos últimos años. Estamos totalmente de acuerdo con la existencia de la coalición de Juntos por el Cambio, ya que es el único camino para afrontar la complejidad de la Argentina de hoy. Esta complejidad exige un debate colectivo y de los aportes de los distintos actores políticos de este espacio, primero para establecer un exhaustivo diagnóstico y luego delinear un plan de acción”.

"¿QUE LE VAMOS A PROPONER A LA SOCIEDAD ?"

Finalmente, la concejal de la oposición se preguntó:

“¿Qué le vamos a proponer a la sociedad ?. Y para responder a este interrogante, el Radicalismo debe recuperar su identidad, una identidad que ha venido perdiendo en estos años permitiendo que otros decidan por nosotros. Aspiramos a construir un espacio amplio donde el radicalismo tenga un rol preponderante porque creo que por historia y por representación territorial le corresponde. Y con relación a esto último, Martín Lousteau ha expresado: `Si el Radicalismo solo aspira a sobrevivir dentro de Juntos por el Cambio, sin identidad, no vamos a sumar más votos porque no vamos a representar nada distinto que el resto de los partidos de la coalición. Yo quiero que el Radicalismo sea el corazón y el cerebro de Juntos por el Cambio, yo no quiero que otros decidan por nosotros, yo quiero que decidamos en virtud de los latidos de nuestro propio corazón y de nuestras propias ideas´. El difícil momento que está atravesando nuestro país nos interpela a promover la empatía y nos demanda desistir de la especulación y la mezquindad”, redondeó sus conceptos la concejal Patricia O´Brien.