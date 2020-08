Alexis Guerrera cerró en la Cámara de Diputados la jornada de sensibilización sobre la “Ley Micaela”

El presidente de la Comisión de Diversidad y Género de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alexis Raúl Guerrera, fue el último orador de la jornada que organizó la Legislatura Bonaerense sobre la denominada “Ley Micaela”.

Se reflexionó sobre las dificultades del colectivo trans, el lenguaje inclusivo y la deconstrucción, entre otros temas.

En esta oportunidad, el tema que se abordó tiene que ver con las "Nuevas masculinidades y diversidad sexual en el ámbito legislativo" y en donde más se hizo hincapié fue en el respeto al otro o a la otra. También se reflexionó sobre las dificultades del colectivo trans, el lenguaje inclusivo y la deconstrucción.

La capacitación, que se realizó en formato semi-presencial, contó con la participación del diputado y presidente de la comisión de Diversidad Sexual, el citado legislador pintense Alexis Guerrera; de la secretaria General de la Presidencia de la Cámara de Diputados, María Paz Bertero; y la directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual, Mariela Bread.

Además, disertaron el decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Néstor Artiñano, y la directora provincial de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Daniela Castro.

Trabajadores y trabajadoras de la Cámara Baja participaron de la jornada conectados de forma remota a través de una plataforma virtual.

Los disertantes coincidieron en la importancia de tratar estos temas en forma específica para construir una Cámara y una Sociedad más igualitaria.

EL RESPETO AL OTRO/A

En ese sentido, reflexionaron sobre la necesidad del respeto hacia el otro o la otra sin preguntarnos qué es, obteniendo como resultado que se desvanezca la idea de la intolerancia. También en desactivar las masculinidades hegemónicas y apuntar a la deconstrucción que, si bien no hay una receta, con tener la intención de hacerlo va a cambiar la forma de relacionarnos.

Con respecto al lenguaje inclusivo, opinaron que no hay que burlarse y que se debe abordar este tipo de situaciones desde lo más simple porque está dentro de un gran cambio cultural que se está dando en la Argentina.

En ese marco, el diputado por la Carta Sección Electoral del Frente de Todos, Alexis Guerrera, apuntó que "Deconstruírnos debe ser la vocación", al tiempo que consideró que "se ha avanzado mucho pero falta otro tramo igual de importante".

Ampliando conceptos, el ex intendente de General Pinto sostuvo que "La sociedad nos ha empujado a los políticxs a tomar nuevos conceptos pero también nos increpa a incorporar en la vida cotidiana esas luchas que llevan adelante los colectivos para que los derechos que históricamente se vieron vulnerados, comiencen a revertirse", aseveró el legislador pintense.

En ese sentido, Alexis sostuvo que "hay una gran vocación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por avanzar en esta materia. El compromiso con la discriminación y la violencia de género debe ser un compromiso real. Para alcanzar la igualdad en nuestra sociedad es necesario adoptar como propias las necesidades de otra parte de la sociedad que quizás es minoritaria pero eso es lo que menos importa", afirmó Guerrera.

Para finalizar, sostuvo que “El Estado tiene que acompañarlas generando y creando instrumentos que propicien una igualdad real. Necesitamos una ley en la Provincia que atienda la discriminación en todos sus aspectos y modernice la que ya existe a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires en su diversidad y extensión puede servir de ejemplo para el resto de Argentina", subrayó el diputado oriundo de General Pinto.

Recordemos que la “Ley Micaela” o “Ley de Capacitación Obligatoria en Género” está destinada a todas las personas que integran los tres poderes del Estado y fue promulgada en Argentina en 2018.

Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.1

Fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017, y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género. 2

Micaela García fue una militante del Movimiento Evita que fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay en 2017 (Entre Ríos) por Sebastian Wagner, quien había estado preso por abuso sexual y había sido liberado días antes del femicidio. Tras este brutal caso, se lo condenó a prisión perpetua.

ADEMÁS CRITICÓ A LOS “ANTICUARENTENA”

El diputado Guerrera criticó a los "anticuarentena" que marcharonel pasado lunes 17, con motivo del banderazo de ese día y un aplauso para los médicos.

"Aplaudo sí, a todos los trabajadores de la salud que arriesgan su vida para cuidar las nuestras. Tenemos aún, por el momento, la suerte de no contar con casos positivos de Covid-19 en nuestro Distrito", destacó el ex intendente de General PInto.

Luego, Guerrera expresó que "Si llegara a colapsar el sistema sanitario local, no estaría dado por la falta de equipamiento ni insumos, seguramente el contagio entre médicxs, enfermerxs, técnicxs,ambulancierxs, camillerxos, administrativxs (dijo en lenguaje inclusivo), mucamas, cocineras, maestranza, etc, llegaría antes que la falta de camas... Entonces, vos que sos anticuarentena, te pusiste a pensar que puede pasarte que tu mamá o tu papá o cualquier ser querido, por tu irresponsabilidad se puede quedar sin atención...!?"

"Pensalo. #Aplauso17A en las redes, a las 21 horas para que llegue a cada hospital, sanatorio, clínica y centros de salud", completó Alexis Raúl Guerrera.