Miles de personas disfrutaron de "AcercArte", ciclo cultural que dejó su sello en General Pinto

Los vecinos de General Pinto, el Distrito y de la región disfrutaron el pasado fin de semana de "AcercArte", con la presencia, de acuerdo a los organizadores, de más de diez mil personas a lo largo de dos jornadas de las distintas actividades culturales que forman parte del ciclo.

Dos días primaverales provocaron que desde temprano, las familias llegaran hasta la plaza pública "Arturo C. Massey" para disfrutar de todas las actividades al aire libre, de manera gratuita, y contando como números centrales las actuaciones de la banda "Los Pericos" (el sábado) y "Coti" (domingo), en tanto que posteriormente a esos shows, subieron a escena en el salón del Centro Cultural las obras de teatro "Aeroplanos" y "La Denuncia", ambas a sala llena (casi 300 personas en cada caso) y con actores ovacionados.

Debe destacarse que esta propuesta cultural del Gobierno del primer estado argentino ya recorrió 116 Municipios y continuará hasta llegar a los 135 Distritos del territorio bonaerense. "Para nosotros es un gran desafío llevar a cabo un programa de esta magnitud, que acerca cultura de excelencia, en distintas disciplinas, a los bonaerenses. Trabajando en equipo con los Municipios e incluyendo artistas provinciales. La propuesta es llegar a los 135 Municipios, sin distinción de cantidad de habitantes o color político. Creemos que el acceso a la cultura siempre posibilita el desarrollo de mejores personas y sociedades", dijo Alejandro Gómez, ministro de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires en la conferencia de prensa de presentación de "AcercArte" en la ciudad cabecera.

Destacó, además, que "El objetivo es generar un vínculo más cercano entre la cultura, los Municipios y que la gente disfrute y participe de las intervenciones que se realizan gratis y en su ciudad, integrando a los artistas nacionales con los regionales".

PROGRAMACIÓN DESARROLLADA

A lo largo de ambos días de actividades culturales, se realizaron shows de stand up; arte callejero; se abrió la biblioteca móvil, con libros a disposición de nilños y adultos; charlas; talleres de lectura y de reutilización creativa para todas las edades; artes plásticas; espectáculos infantiles; conexión con la biblioteca digital; funciones de circo; danzas; actividades con realidad virtual; cine móvil y un cine 360º; además de la actuación de bandas en vivo y teatro, con obras de reconocidos artistas.

El sábado 6, las actividades desarrolladas fueron éstas:

En el cine 360° se ofreció el filme "Viaje salvaje a la tierra", con una duración de 23 minutos, mientras que en el cine móvil se presentó "El pájaro loco", película de Estados Unidos apta para todo público, con una duración de 84´.

En la Biblioteca, hubo narracción de cuentos a cargo de Daniela Magnone, bajo el título "Cada familia es un mundo".

Posteriormente, en el cine 360° se presentaron "Fronteras del universo", película de 24 minutos, y a continuación "Viajeros del Universo", mientras que también se brindó para los chicos "Desenchufados: Wifi Fest"



En el cine móvil llegó a media tarde la película "Yo, Sandro", apta para todo público y con 72 minutos.

En la biblioteca, el filósofo Esteban Ierardo acercó a los asistentes lecturas del genial Jorge Luis Borges, el autor de "El Aleph", en tanto que en el cine móvil se brindaron sucesivamente los filmes "Pink Floyd - The Wall" (26 minutos) y "Universo Cerati", de 27´.

Pasadas las 19 horas, el mago Adrián Guerra brindó un bien logrado stand up, mientras que sobre la hora 20, una multitud disfrutó del show musical de "Los Pericos".

Para cerrar el primer día de actividades, en el Centro Cultural se presentó la obra teatral "Aeroplanos", con Héctor Calori y Guillermo Marcos, quienes se llevaron el aplauso de todos los asistentes.

El domingo 7, nuevamente se presentó en el cine 360° "Viaje salvaje a la tierra" y en el cine móvil se ofreció "Natacha", película nacional de 75 minutos de duración y apta para todo público.

En la Biblioteca, fue el turno de "Chicos con cuentos, chicos contentos", un espectáculo de narración oral escénica, basado en una selección de cuentos infantiles, trabalenguas y adivinanzas, a cargo de Alejandro Magnone.

En el cine 360° fue el turno seguidamente del filme "Fronteras del universo" y luego la "peli" titulada "Viajeros del universo", en tanto que en el escenario mayor se contó con mucho público el show infantil "Aguafiestas".



En la sala del cine móvil se presentó "Niña perro", apta para todo público y hora y cuarto de duración.

En la Biblioteca, en el ciclo "Personajes femeninos", se ofreció una entrevista a Florencia Canale,en tanto que continuaba la programación en el cine móvil, con las películas "Universo Cerati" y luego "Pink Floyd - The Dark Side of the Moon".

Muy elogiado resultó seguidamente el stand up que brindaron Claudia Panno, José Luis Alfonso y "El cable pelado", a cuyo término se inició el show musical a cargo de "Coti", con una multitud bordeando el amplio escenario montado frente a la Municipalidad.

Para cerrar la grata y esperada presentación de "AcercArte" en General Pinto, se colmó el Centro Cultural para la obra teatral "La denuncia", una comedia del arte criolla que protagonizaron Gastón Ricaud, Néstor Caniglia, Andrés D’Adamo y Marcelo Curotti.