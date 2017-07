Chiattellino y compañía fueron demasiado para Pintense, que empezó mal el torneo "Clausura"

GENERAL PINTO

Un mal arranque evidenció el primer equipo del Club Atlético Pintense en el campeonato "Clausura" 2017 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, ya que tras empatar 0 a 0 como local en su campo de deportes "Rubén E. Viale" con el discreto elenco de Independiente de Martínez de Hoz (el domingo 25/6), cayó ampliamente en la visita a A-tlético Roberts, conjunto que lo superó 3 a 0 en su estadio "La cortada", cancha en la cual el C.A.P. dejó una opaca imagen como conjunto.

El talento y poder de gol del ex jugador de Deportivo Pinto, Juan Emilio Chiattellino (autor del único gol con el cual los "camoatíes" de Roberts le habían ganado 1 a 0 a Pintense en el anterior certamen "Apertura", en nuestra ciudad), más el aporte del resto de los jugadores de un equipo ordenado, que metió mucha presión en todos los sectores del campo de juego, le permitieron a los albiazules robertenses ganarle con claridad al C.A.P., un elenco que no tuvo una buena tarde de domingo.

Los locales dirigidos por Agustín Perujo habían comenzado este certamen ganándole 3 a 1 como huésped a Atlético Bayauca y por eso, están al tope de las posiciones del "Clausura" junto a Deportivo Pinto, ambos con seis unidades.



Ante Pintense, otra vez sacó rédito de la capacidad goleadora y el talento del pasteurense Juan Emilio Chiattellino y se quedó con un triunfo merecido, que pudo haber sido mayor en las cifras, pero en un par de ocasiones más que tuvo para convertir no pudo vulnerar al arquero albo, Pablo Héctor Maffía, uno de los valores rescatables de Pintense en una tarde para el olvido.

Desde el inicio del match, Atlético comenzó a presionar bien arriba, no permitiéndole manejar el balón a los jugadores del C.A.P. que tienen buen trato de pelota, como Pedro Francisco Alifano, Juan Manuel Garnica y Francisco Gómez, por lo cual el conjunto visitante quedó partido y casi no llevó peligro sobre la valla de Emiliano Gutiérrez.

Por el contrario, la formación local comenzó a llegar con riesgo sobre la ciudadela de Maffía y no extrañó que a los 34 minutos llegara la apertura del marcador.

Buena jugada previa del delantero de Carlos Tejedor, Federico Agudo, centro al corazón del área y aparición goleadora de "Chiatte", para poner el 1 a 0 parcial, para alegría de la hinchada local, que casi grita el segundo a los 36´, pero Maffía voló a un ángulo y sacó un remate "venenoso" del propio Chiattellino.

Antes del cierre de los iniciales 45 minutos, otra vez el "1" del C.A.P. salvó ante otro intento del ex delantero de Deportivo Pinto, con lo cual se fueron al descanso 1 a 0 en favor de los dueños de casa.

Apenas reanudaron, a los tres minutos, el partido comenzó a definirse, luego que un pase de taco de Agudo para Chiattellino, le permitió a Juan Emilio bajar el balón de pecho y sentenciar a Pablo Maffía con certero remate, pese al achique del portero de Pintense.

Un minuto más tarde, los dirigidos por Juan Carlos Gho tuvieron una buena chance para descontar, pero un centro shot de tiro libre enviado por el capitan Pedro Francisco Alifano fue rechazado por Cristian Gómez, cuando llegaban delanteros del C.A.P. para definir.

Iban 7´ cuando una rápida combinación de delanteros de Atlético terminó con el balón boyando en el punto del penal y nadie llegó para concretar, cuando parecía que se concretaba el tercero.

Los minutos fueron pasando con un Pintense impotente para generar acciones de riesgo ante el arco rival y un equipo local que bajó un tanto el ritmo pero igual llegó con riesgo sobre la valla visitante en un par de ocasiones, previas al tercer tanto.

Se jugaban 43 minutos cuando Maximiliano Pérez, un minuto después que ingresara para reemplazar a Chiattellino (se fue ovacionado), recibió el balón y remató por arriba de Pablo Maffía para poner el 3 a 0 final, poniendo la frutilla del postre a la amplia victoria de los "camoatíes", un equipo que quiere pelear por el campeonato.

Arbitro Rubén Darío Delgado (fueron sus asistentes Javier Esnaola y Roldán) y así formaron los equipos:

ATLÉTICO ROBERTS: Emiliano Gutiérrez; Claudio Godoy, Pablo Cler, Cristian Gómez y Nicolás Godoy; Ángel Bayón, Tomás Richieri y Eduardo Díaz; Juan Emilio Chiattellino (Maximiliano Pérez), Federico Agudo (Maximiliano Baigorria) y Enzo Pérez (Agustín Herrera). D.T.: Agustín Perujo. Sup.: Juan Lablunda, Nicolás Romero, Nicolás Ríos y Braian De Onofrio.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta (Franco Secuela), Julio Federico Martínez y Lautaro Borao (Franco Patiño); Boris Silva (Braian Montenegro), Diego Ponti, Francisco Gómez y Pedro Francisco Alifano; Enrique Mamani y Juan Manuel Garnica. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Nahuel Arrieta, Jonathan Suárez, Germán Leguizamón y Franco Bochiardi.

VOCES GANADORAS

Al cabo del partido, el entrenador de Atlético Roberts, Agustín Perujo, señaló:

"Me voy muy contento, porque se vio el equipo que uno quiere, con presión alta ante un rival al que no dejamos jugar, un equipo duro, con jugadores interesantes. Cuando las cosas salen como uno quiere, te vas contento y así estoy yo".

También Perujo remarcó que "Tenemos un jugador que destraba partidos como (Juan Emilio) Chiattellino. El nuestro es un equipo joven, rápido, solido en defensa, con mucha contención en el medio, y con jugadores determinantes, como Eduardo Díaz, Emilio Chiattellino y Federico Agudo. Fue parejo en todas las lìneas el equipo y ganamos con claridad", cerró el D.T. de los "camoatíes".

Precisamente Juan Emilio Chiattellino, figura clave del encuentro del pasado domingo, dijo en relación a los dos tantos que marcó:

"Los goles van y vienen, no importa quien los haga, porque el que gana es todo el equipo. Nos costó un poco en el primer tiempo, pero en el segundo se abrió el juego y dejamos los tres puntos acá, en Roberts.Todos vamos sumando un poquito más cada partido y el equipo, cada vez que nos conozcamos más, va a seguir mejorando, porque la idea de juego es buena".

Finalmente, el ex jugador de Deportivo Pinto expresó que "Tuve un par de situaciones más en el primer tiempo, pudimos irnos más holgados en el marcador. Estamos creando muchas situaciones de gol y eso es importante", cerró "Chiatte".