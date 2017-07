"Maxi" triunfo de Deportivo Pinto, para dejar sin el invicto anual a San Martín de Roberts

GENERAL PINTO

Una gran victoria logró el pasado sábado en su estadio "Luis Dallocchio" el primer equipo del Club Social y Deportivo General Pinto, al imponerse 1 a 0 al campeón invicto del anterior torneo "Apertura", San Martín de Roberts, entidad que pidió adelantar el cotejo porque en la noche sabatina festejaba la conquista lograda en el último certamen liguista.

El "Depor" le hizo un cordón de honor al ingreso a la cancha de los dirigidos por Leonardo "Goyo" Benavídez, pero a la hora del encuentro, se acabaron los cumplidos y el C.S.D.G.P. fue más que un equipo que llegó con algunas bajas (entre ellos Damián Costantino, Julián Almada, Ezequiel Caliani e Ignacio García) y en las cifras, quizás el resultado final debió ser mayor al exiguo 1 a 0 que marcó el score, porque los dirigidos por Maximiliano Leonardi tuvieron varias chances más para ampliar cifras.

Bien plantado en media cancha, con Erik Smith y Carlos Ciucci marcando a los creativos rivales, Eric Véliz manejando los hilos del medio en adelante y Maximiliano Martínez moviéndose por todo el frente de ataque (al igual que Mariano Ismael) y con Franco Barnetche como "carrilero" por izquierda, los azules fueron más desde el primer minuto y antes de los 10´ tuvieron dos chances netas, la primera a los 5´, cuando Ismael perdió en el cara a cara con el arquero linqueño de San Martín, Juan Fernández, quien tapó con un pie el tiro el gol del delantero local.

Dos más tarde, Véliz por centímetros no llegó a mandar el balón al fondo de las mallas, tras buena combinación previa entre Martínez y Smith y posterior centro paralelo a la valla, terminando el balón en las manos del "1" visitante.

A los 15´ con un tiro libre frente al área (el shot se fue alto) y a los 24´ con un anticipo de Fernandez, "Maxi" Martínez llevó peligro a la ciudadela huésped , mientras que en 30´, un tiro libre del goleador de Deportivo no fue bien cabeceado por Juan Manuel Capdevila, cuando parecía que llegaba la apertura del marcador.

Iban 32´ cuando combinaron Ciucci-Martínez por derecha, el "10" mandó centro-shot y aunque se arrojó al piso para intentar impactar la pelota, no llegó por centímetros a conectar Mariano Ismael, tras lo cual, por la otra banda, desbordó a los 35´ Martínez y su centro fue rematado por Eric Véliz, apenas alto.

Dos minutos antes del gol, a los 37´, Diego Artaza salvó a su arco cruzando justo y el balón se fue al córner, envío que no pudo concretar Eduardo Barrera de alto.

A los 39´, en un borbollón dentro del área mayor, la árbitro Rocío Melo vio falta al capitán Carlos Ciucci y pitó la pena máxima, de la cual se encargó Maximiliano Martínez, quien con remate cruzado a la derecha de Juan Fernández (fue hacia allí pero no llegó) anotó el que a la postre sería el único gol del match, prolongándose así la serie goleadora de "Maxi", quien una semana antes marcó los dos tantos del triunfo 2 a 0 del "Depor" frente a Juventud Unida de Lincoln, en el mismo estadio "Luis Dallocchio".

Antes del final de la etapa, se fue lesionado el centro delantero sanmartiniano Jonatan García (entró Tomás Castelli), con lo cual la visita, que casi no llegó en el período inicial, se quedó con Juan Manuel Malvassora como único atacante para el complemento.

Cuando reanudaron, intentó atacar algo más "Sanma" y a los 4´, tras un rechazo corto del arquero linqueño que llegó como refuerzo al "Depor", Sebastián Cisneros, Malvassora remató de media vuelta, apenas desviado.



Un cuarto de hora más tarde, la visita se quedó con diez hombres por la expulsión del lateral derecho Jonathan González y en 22´, Artaza rechazó casi en la línea de gol cuando llegaba para convertir Mariano Ismael, sufriendo en esa jugada una lesión el arquero huésped Juan Fernández, ingresando en su lugar Marcos Méndez.

De allí al final del cotejo, Deportivo se dedicó a manejar el balón sin tener sobresaltos en defensa y aunque sobre el final sufrió la expulsión de Erik Smith, su triunfo para dejar sin el invicto de todo el año (15 cotejos en total) a San Martín no corrió riesgos y puso al "Depor" al tope de las posiciones junto a Atlético Roberts.

Ahora, tras la jornada libre que tendrán los azules este fin de semana, el C.S.D.G.P. va a tener luego otros dos partidos como local, frente a Atlético Pasteur primero y luego ante Deportivo Arenaza, como para afirmarse aún más en su objetivo de pelear por el título en el "Clausura".

Arbitró Rocío Melo (fueron asistentes Carlos Villota y Jorge Pérez) y así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Carlos Elio Barrera, Leonardo Daniel Ramos, Eduardo Barrera y Juan Manuel Capdevila (Andrés Mc Cormick); Carlos Ciucci, Erik Smith, Eric Véliz y Franco Barnetche; Mariano Ismael (Nicolás Ariel Martínez) y Maximiliano Martínez. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Lautaro Palacio, Lucas Cau, Patricio Pacheco y Santos Nesprías.

SAN MARTÍN (R): Juan Fernández (Marcos Méndez); Jonathan González, Matías Pérez, Diego Artaza y Leandro Gómez; Santiago Posse, Leandro Blázquez, Pedro Gutiérrez (Joaquín Sarco) y Alexis Framis; Juan Manuel Malvassora y Jonathan García (Tomás Castelli). D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Diego Rojas y Tomás Merchán.

EN INFERIORES

También jugaron en cuatro categorías formativas Deportivo Pinto y San Martín de Roberts.

El sábado, como preliminar de primera división, empataron 1 a 1 en novena, con goles de Tomás Bartucci para el "Depor" apenas iniciado el cotejo y de Lautaro Cuellas sobre el final del pleito para los albirrojos, en cotejo que arbitró Carlos Villota y que tuvo estos protagonistas:

DEPORTIVO: César Luna; Gastón Cáceres, Francisco Céliz, Federico Blanco y Gaspar Aleón; Ián Ferreyra, Camilo Leonardi y Eliseo Ledesma; Felipe Suárez, T. Bartucci y Máximo Banegas. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Tiziano Hernández, Luciano Mansilla y Pedro Galbo.

SAN MARTÍN: Nicolás Calles; Joaquín Píriz, Ernesto Méndez, Ulises Rillo y Joaquín Pérez; Agustín Franco, Lázaro Mercado y L. Cuellas; Ezequiel Bravo, Brandon Torres y Joel Marinelli. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Yutiel López y Alan Bolitelli.

El domingo en décima divison empataron sin goles, formando Deportivo con Federico Tucci; Federico Cáceres, Santiago Topa, Lorenzo Orsi, Gastón Risso y Agustín Magallanes; Bautista Barnech, Joaquín Blanco, Agustín Toledo, Ignacio Guzmán y Espíndola. D.T.: F. Oliva. Sup.: Bautista Videla, Santiago Pérez, Arán y Lancioni.

En octava, Deportivo goleó 4 a 1, marcando sus tantos Tobías Carrizo, Andrés Mc Cormick, Segundo Nesprías y Enzo Suárez, mientras que Tobías Polverini descontó para la visita.

El conjunto de General Pinto alistó a Samuel Amado; Valentín Rodríguez, Ramiro Gil, Agustín Puerari, E, Suárez y Nahuel Romano; S. Nesprías, Nicolás Tucci, T. Carrizo, A. Mc Cormich y Teo Borda. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Andrés Tucci y Filipo Lambertucci.