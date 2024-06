Trabajadores de ARSA luchan por conservar más de 200 fuentes laborales

El conflicto de los trabajadores de la fábrica de Arenaza con la empresa “Alimentos Refrigerados” SA (ARSA) continúa debido a los reiterados incumplimientos de la firma con los empleados y la retención del pago correspondiente a horas trabajadas. Así, en este marco, desde el espacio autodenominado “Trabajadores Unidos de ARSA – Arenaza” lanzaron una convocatoria en apoyo a las más de 200 familias que luchan por su trabajo. Bajo la consigna “Trabajo, Salario y Familia” se reunirán hoy, sábado, 22 de junio, a las 11:00, en la plaza Rivadavia de Lincoln. La protesta cuenta con el apoyo de Atilra y se espera el acompañamiento de toda la comunidad, ante el peligro de interrupción de más de 200 fuentes laborales.

“Como es de público conocimiento, la empresa ARSA abonó solamente el 15% de los salarios de los trabajadores correspondientes al mes de mayo de 2024. Con motivo de ello, Atilra efectuó la denuncia ante la Autoridad Administrativa del Trabajo de la provincia de Córdoba”, anunciaron los delegados de la planta de Arenaza a través de un comunicado de prensa y agregaron “los directivos de la empresa no se hicieron presentes ante el Organismo y los abogados apoderados en dicha audiencia no efectuaron ninguna propuesta y solicitaron que el expediente se eleve a la Jurisdicción de la Nación”.

En ese sentido, explicaron que “eso motivó que los trabajadores que no tienen los suficientes recursos económicos para hacer frente a su vida cotidiana y con ello soportar los gastos de traslado a la fábrica, no tuvieran alternativa que ampararse en la ley y con ello no prestar las tareas hasta tanto la empresa abone los salarios”. Así, los trabajadores están llevando adelante una medida de fuerza que solo permite una producción mínima que es realizada por los trabajadores que no están adheridos al sindicato “y que están siendo presionados por los representantes de la empresa”.

“Los Directivos de ARSA que omiten deliberadamente conducirse por las herramientas normativas dispuesta para resolver éste conflicto, están tomando contacto con algunos trabajadores e intimidando y hostigando a que ingresen a trabajar con la promesa de un supuesto pago”, afirmaron los empleados y añadieron que “se comunican con algunos trabajadores en forma directa a través de WhatsApp o telefónicamente aprovechando el estado de necesidad y vulnerabilidad en los que ARSA los colocó”.

Por último, los trabajadores sostuvieron: “Es una situación límite; necesitamos cobrar. Pedimos por los salarios, trabajamos por ello y la empresa está dejando sin comida a nuestras familias”. Al respecto, el pasado miércoles, los empleados se dirigieron al Correo Argentino para enviar telegramas en los que intimaron a la empresa a pagar los salarios adeudados.

Apoyo de Serenal

En las últimas horas, un grupo compuesto por empleados de la fábrica de Arenaza y referentes de Atilra fue recibido por el intendente de Lincoln, Salvador Serenal para exponer el estado de situación del conflicto con la empresa.

Tras el cónclave, Serenal manifestó: “Me reuní con trabajadores de Arsa, representantes gremiales y asesores legales para conversar sobre la preocupante situación de la planta de Arenaza y expresarles mi solidaridad”.

En la misma línea agregó: “Hoy 218 puestos de trabajo directo están en peligro debido a las supuestas dificultades económicas que arrastra la empresa. Sabemos que la economía del país no es la mejor, pero cortar el hilo por lo más delgado no aportará soluciones a futuro”, y agregó: “Como lo hicimos con los 21 del Mendicrim, nuevamente vamos a estar al pie del cañón para ayudar a revertir esta situación y que se priorice la conservación de las fuentes de trabajo”.

Cabe recordar que, días atrás, representantes del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires habían visitado la planta de ARSA ubicada en Arenaza, donde habían constatado lo que viene denunciando el gremio Atilra.

“Desde la entidad gubernamental admitieron que el reclamo es totalmente genuino, por lo que sólo resta que, desde la secretaría de Trabajo de la Nación, ente que será el que lleve a cabo la mediación del conflicto, dicten una fecha de la audiencia y citen a las partes involucradas”, informaron desde Atilra.