Reclaman a empresa láctea en Arenaza, el pago de sueldos a trabajadores

Importante movilización en la plaza Rivadavia de Lincoln, reclamando el pago de los sueldos a trabajadores de la empresa Alimentos Refrigerados S.A. radicada en Arenaza.

El conflicto de los trabajadores de la fábrica de Arenaza con la empresa mencionada continúa debido a los reiterados incumplimientos de la firma con los empleados y la retención del pago correspondiente a horas trabajadas. Desde el espacio autodenominado “Trabajadores Unidos de ARSA – Arenaza” lanzaron la convocatoria para ayer en apoyo a las más de 200 familias que luchan por su trabajo, bajo la consigna “Trabajo, Salario y Familia”.

La protesta contó con el apoyo de Atilra y sus seccionales de otras localidades. Juan Pablo Martín, en diálogo con Democracia, señaló que la convocatoria fue muy buena, contando con la participación de las seccionales de General Rodríguez, Chivilcoy, Trenque Lauquen; asimismo fue a Junín gente de Charlone y de Lácteos Vidal, donde hubo un conflicto muy grande.

La movilización contó con el acompañamiento de agrupaciones políticas y familias de los compañeros afectados. “Fue todo muy emotivo, muy importante la convocatoria y colmó las expectativas”, afirmó Martín. Según lo señalado por los trabajadores que son de Arenaza y de Lincoln, la empresa ARSA abonó solamente el 15% de los salarios de los trabajadores correspondientes al mes de mayo de 2024. Con motivo de ello, Atilra efectuó la denuncia ante la Autoridad Administrativa del Trabajo de la provincia de Córdoba”, anunciaron los delegados de la planta de Arenaza a través de un comunicado de prensa y agregaron: “Los directivos de la empresa no se hicieron presentes ante el organismo y los abogados apoderados en dicha audiencia no efectuaron ninguna propuesta y solicitaron que el expediente se eleve a la Jurisdicción de la Nación”.

En ese sentido, explicaron que “eso motivó que los trabajadores que no tienen los suficientes recursos económicos para hacer frente a su vida cotidiana y con ello soportar los gastos de traslado a la fábrica, no tuvieran alternativa que ampararse en la ley y, con ello, no prestar las tareas hasta tanto la empresa abone los salarios”.

Así, los trabajadores están llevando adelante una medida de fuerza que solo permite una producción mínima que es realizada por los trabajadores que no están adheridos al sindicato “y que están siendo presionados por los representantes de la empresa”.

Cabe recordar que, días atrás, representantes del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires habían visitado la planta de ARSA ubicada en Arenaza, donde habían constatado lo que viene denunciando el gremio Atilra.

“Desde la entidad gubernamental admitieron que el reclamo es totalmente genuino, por lo que solo resta que desde la Secretaría de Trabajo de la Nación, ente que será el que lleve a cabo la mediación del conflicto, dicten una fecha de la audiencia y citen a las partes involucradas”, informaron desde Atilra.