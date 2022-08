Dos heridos tras despistar en moto por camino rural

Minutos antes de las 21:27 horas, personal del SAME y policía acudieron a un despiste de una motocicleta marca Honda Titán 150 cc color azul, en la prolongación de la avenida 9 de Julio y Ruta Provincial N°50.

En el vehículo circulaban dos hombres. Según fuentes consultadas por Democracia, uno de los ocupantes resultó con “fractura de clavícula” y la otra persona sufrió “fracturas en sus piernas”.

En diálogo con la prensa, el jefe del operativo de Bomberos Voluntarios de Lincoln, Oscar Accardi detalló lo ocurrido: “fuimos convocados por el SAME y la policía; en el lugar teníamos dos personas que venían transitando en una moto y, por lo que manifiesta policía, se quedaron sin luz. Lo que hicimos fue estabilizarlos y ponerlos a disposición del SAME para el pronto traslado al nosocomio”. En cuanto al estado de salud de las personas, Accardi agregó que “estaban conscientes, en condiciones normales de la caída y, por lo que me manifestaron desde el SAME, fuera de peligro”, aseguró.

En el lugar trabajó personal de la comisaría local, Policía Vial, Patrulla Rural, dos ambulancias del SAME y personal de Bomberos Voluntarios. A raiz del hecho se inició una causa caratulada "Lesiones culposas" con intenvención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°6 del Departamento Judicial de Junín.