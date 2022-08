Renunció un concejal en Lincoln

Ayer viernes, el ex secretario de Producción del municipio de Lincoln, Juan Cruz Martinez presentó su renuncia al cargo de concejal que desempeñaba desde el 10 de diciembre de 2021 por “incompatibilidad horaria” por compromisos laborales.

Mediante una nota dirigida a la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Patricia Galinelli, el concejal de UCR-Juntos indicó que renuncia a su banca de concejal, a partir del 1 de agosto de 2022, por razones de índole laboral. En su lugar asumirá Gonzalo Pérez.

Nota presentada

“Me dirijo a usted para comunicarle mi renuncia indeclinable, a partir del 1 de agosto de 2022, al cargo de concejal con el que me ha honrado el pueblo de Lincoln. Tal decisión obedece a la imposibilidad de continuar cumpliendo este rol debido a compromisos laborales privados que me generan una incompatibilidad horaria para las dos tareas”, sostuvo Juan Cruz Martínez. Y en la misma línea continuó: “considero ético y loable, tal como lo he manifestado en el recinto, ser consecuente con mi pensamiento de no utilizar una licencia, la que me pondría en un lugar especulativo, cosa que, claramente, rechazo por la necesidad de darle valor la voluntad de nuestros vecinos. Respetar las instituciones democráticas es, en definitiva, el respeto a cada uno de los vecinos de Lincoln”, afirmó.

Foto: gentileza Extra diario