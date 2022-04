La misión de acercar a los vecinos propuestas culturales de calidad

Este fin de semana largo el municipio de Chacabuco puso a disposición de los vecinos un nutrido repertorio cultural que termina justamente hoy con la presentación de Explota el Parche y Los Rebeldes del Barrio, y que tuvo como presentación estelar a Los Caligaris, banda que subió al escenario anoche.

Con una mirada ecléctica, el área que se encarga de organizar los eventos culturales, musicales y artísticos, tiene la misión de acercarle a la comunidad alternativas propositivas. Por eso la visión está puesta en eventos populares y diversos que cuenten con entradas gratuitas.

María Celina Felice estuvo a cargo del área de Cultura durante 5 años. Tras un impasse retornó a la gestión pública redoblando objetivos, ya que ahora está a cargo de la Subsecretaría de Cultura Educación, Juventud y Deportes desde el mes de enero. La funcionaria ve a la gestión pública como una vocación de servicio.

La narradora oral, escritora y capacitadora, advirtió que “tras la pandemia la gente está ávida de esparcimientos, recreación y de hacer una pausa en la locura en la que se vive, para volver a encontrarse”. Desde ese lugar, el municipio trabajó para recuperar el contacto con la gente. “La pandemia castigó mucho a la manifestación del arte”, recordó Felice.

El encuentro y la presencialidad, en muchos casos, no se puede reemplazar con lo virtual. Por eso la ansiedad de realizar eventos de calidad para todos los vecinos era muy grande, porque se veía que la sociedad estaba necesitando momentos de esparcimiento.

Cada evento está enmarcado en un programa, lejos de ser un acto espasmódico de gestión. “Tratamos de fusionar las actividades con Producción para llevar también artesanos y emprendedores, además de espectáculos para toda la familia, juegos, emprendimientos familiares y muchas otras cuestiones que hacen al quehacer humano”, explicó la subsecretaria.

Los organizadores intentan llevar números artísticos de renombre, pero sin perder el rumbo y entendiendo como primordial que la retroalimentación es fundamental, por eso buscan generar constantes microclimas donde convivan actores locales, de la Región y de nivel nacional.

Paralelamente, la subsecretaría llevó adelante el Primer Festival Latinoamericano de Títeres. “Todos los sábados de abril la propuesta se presentará en un punto diferente de Chacabuco. Por eso se desarrollan en los CIC, ya que Chacabuco cuenta con uno en cada punto cardinal”, soslayó Felice.

La funcionaria remarcó que “el encuentro es un pequeño gran milagro”. Por eso trabaja para generarlos y aconsejó que la gente haga actividades. “El arte es absolutamente sanador. La pandemia nos vino a decir lo importante que es todo esto, porque cuando nos quedamos sin arte nos dimos cuenta de lo importante que era”, consideró la subsecretaria, quien además soslayó la importancia de invertir el dinero público en artistas locales, retroalimentar y cuidar las propuestas.

Para Felice, las políticas culturales son como las políticas de salud. Van más allá de quien las impulsa, siendo lo importante que perduren en el tiempo como una verdadera política de estado. “Buscamos generar una política cultural que no solo sea efectista y nada más, sino que tenga un sentido, continuidad en el tiempo y, principalmente, sea proyectada y consensuada con el propio vecino”, valoró.

Un claro ejemplo de esto es el programa “En mi plaza y en Familia”, que se desarrolla todos los domingos y del cual los vecinos se apropiaron. “Estos programas me llenan el alma. Me conmueven porque me traen recuerdos de mi infancia. Más que funcionaria me gusta estar en función de”, admitió.