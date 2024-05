La frase de Milei sobre la pobreza que generó polémica

El presidente Javier Milei protagonizó una nueva polémica al hablar del impacto de la pobreza y la reacción de la sociedad, en el marco de su exposición en la Universidad de Stanford, invitado por el Instituto Hoover en California, Estados Unidos. Durante su discurso de 50 minutos sobre el capitalismo, la regulación de monopolios y su impacto en el crecimiento económico, el mandatario sostuvo: "Se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir… va a llegar un momento en el que la gente se va a morir de hambre y van a decidir alguna manera para no morirse". "No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad en consumo porque a la postre alguien la va a resolver", retrucó además. Sus palabras hicieron eco en los principales medios de comunicación que no demoraron en hacer público el fragmente de su discurso, lo que despertó la indignación del libertario.

A través de sus redes sociales intentó dar un marco argumentativo a su expresión. "Con la mayor de las malas intenciones, aún cuando en el video está la referencia al tema de la circularidad que impediría la resolución del sistema de equilibrio general, decide cortar la frase...", culpó al arrobar a un portal de noticias."Parece que a estos también les duele la falta de pauta...", concluyó el jefe de Estado que continuará hoy su agenda por Estados Unidos con una reunión con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y disertará en el Pacific Summit, organizado por Bay Area Council.