Preocupación de los vecinos de Roca: se quedaron sin el servicio de colectivos

El servicio de colectivos que brindaba la empresa Lafit en la localidad de Agustín Roca finalmente fue cortado el pasado 10 de mayo, según confirmó a Democracia la delegada, Evelina Bustamante. La situación genera gran preocupación en los vecinos que no pueden disponer de un servicio de transporte y deben solucionar como pueden la necesidad de traslado cotidiano.

Tal y como había informado Democracia a fines de abril, tras la suba del peaje en un 200% y los altos costos de mantención, la empresa había decidido terminar el servicio que brindaba desde hacía más de 50 años.

Actualmente buscarán licitar un nuevo servicio que permita mantener la conexión del pueblo con Junín ya que era el único vigente y resulta de vital importancia para la comunidad de alrededor de 1200 habitantes.

Si bien se mantuvo desde el Municipio una reunión con Transporte Pepa, consultado el transportista aseguró que “no se ha acordado nada”.

El impacto del corte

Bustamante señaló que “Lafit dejó de venir el pasado 10 de mayo. Se cortó el servicio”, y adelantó: “Estamos trabajando con distintos transportistas para que se presenten y abrir una licitación”. Consultada sobre el impacto del corte del servicio, aseguró que, de momento, “la gente se organiza con un grupo de WhatsApp, quienes van a trabajar, se manejan en remis. Pero la realidad es que muy pocos se pueden organizar así porque hay viajes que son espontáneos, y no hay transporte”.

Sobre la licitación de un nuevo servicio señaló: “Primero estamos resolviendo esta semana la culminación del servicio de Lafit, lo administrativo, para luego abrir la licitación. La Secretaría de Transporte tiene que realizar el proceso y definir cómo será el servicio”.

En ese sentido destacó que “Lafit tenía un recorrido antiguo y ahora hay que delinear como se hará y demás”. Cabe destacar que el servicio contaba con cuatro frecuencias diarias y el pasaje costaba $3000.

Consultada sobre si buscarán mantener o reducir el valor del boleto, Bustamante señaló que “la gente entiende la situación” y que “la idea es que con el Gobierno de Junín se pueda buscar el costo menor”. No obstante, reconoció que “hay poco corte de boleto actualmente”.



Reunión con Pepa

Si bien José Luis Pepa, titular de Transporte Pepa se reunió días atrás con encargados del área del Municipio de Junín ante la situación del corte de servicio de la empresa Lafit, aseguró a Democracia que aún no se acordó nada.

“Hemos tenido reunión en el Municipio hace diez días, porque se busca transporte. Pero no hemos acordado nada”, señaló. “Hay cuestiones que arreglar. Nosotros presentamos la inquietud, pero no nos han llamado”, dijo.

Ante la consulta de si sería en todo caso posible mantener un boleto accesible, Pepa aseguró que “sin subsidio es imposible para la gente y también para sostener los gastos del colectivo. Si hay ayuda en muchos casos se puede bajar el boleto, pero es difícil”.

Traslado y peaje

La suba del valor del peaje de Roca, que en abril pasó de 300 a 900 pesos, sumado a los aumentos del combustible, generan también complicaciones para quienes viajan diariamente en vehículo.

En reciente diálogo con Democracia, Bustamante remarcó que había preocupación “por la cantidad de vecinos solos que tienen hijos en Junín" y a quienes, con el aumento del peaje, se les complica viajar.

"Es sumamente negativo todo esto. Es el costo de la nafta más casi dos mil pesos para ir y venir. Es mucho. Me preocupa y me ocupa porque quedamos aislados", indicó y resaltó que también complica a la hora de aprovechar el turismo "para que la gente llegue a las fiestas que hagamos o para ir al restaurante".

Bustamante remarcó que "a esas cuestiones se suma esto más profundo que es la soledad de la gente. Lo vivimos en pandemia, cuando quedamos aislados y no podíamos circular. Acá tenemos alrededor de 70 personas totalmente solas".

Corte anunciado

El dueño del transporte Lafit había asegurado a este medio sobre el corte del servicio: "No llego a junio. Voy a quebrar antes. No puedo arreglar los micros”.

Oportunamente señaló: "Venimos cobrando un subsidio atrasado y no alcanza para pagar el gasoil. Ese subsidio, aunque desactualizado, servía para pagar el gasoil, pero ahora ya no. El mes que viene (por mayo) sería el último mes del subsidio". Aseguró que "bajó mucho el número de pasajeros" y reconoció que "esto se termina porque no hay movimiento, no alcanza".

Consultado sobre los años del servicio, iniciado por su padre Norberto Lafit, Pablo destacó que este era el único servicio que quedaba: "Tenía ese solo y estoy lidiando con todo esto. Ni chofer tengo. Estoy solo y hago Roca", dijo en el paso mes de abril.