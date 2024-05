Ante la creciente necesidad, se observan postulaciones “a cualquier tipo de trabajo”

En la Oficina de Empleo, se presentaban espontáneamente aproximadamente 100 personas por mes, pero en marzo último se observó un crecimiento de la cantidad de gente que va en búsqueda de trabajo y que se postula, aunque no cumpla con los requisitos básicos que requiere el empleo.

Al respecto, en diálogo con Democracia, Mariano Gentilucci, subsecretario de Producción y a cargo de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, explicó que la Oficina de Empleo era un espacio donde actualmente todos los días llegaba gente de manera constante y espontánea, sea para presentar su Currículum Vitae o también para actualizarlo, o para que le armen uno, incluso van para imprimirlo.

“Trabajamos con distintos sectores- dijo Gentilucci-. Actualmente no notamos que venga más gente, aunque en enero y febrero fueron meses mucho más tranquilos. A partir de marzo, sí se notó que fue creciendo la cantidad de personas que llegan, que necesitan trabajar y se anota para cualquier búsqueda”, explicó.

Necesidad de empleo

En su opinión, el indicador más interesante es que la gente se postula, aunque no cumpla los requisitos que requiere el empleo. “Por ejemplo- dijo-, si viene una empresa aceitera diciendo que necesita una persona para manejar una planta de silo y sacamos una publicación, antes se postulaban 30 personas porque el perfil que requería era muy específico como perito clasificador de grano, con experiencia comprobable en otras plantas, cinco años trabajando, manejo de personal, etc. Hoy se postulan 100, pero las que aplican siguen siendo 30, las otras 70 es gente que está buscando trabajo y la necesidad la lleva a postularse en cualquier búsqueda. Es decir, la necesidad de trabajar se nota en estas cuestiones y no en la cantidad de gente que viene a nuestra oficina, porque es constante la atención al público. Como organismo del estado, recibimos mucha gente continuamente”.

Es así que desde la Oficina de Empleo ven que crece el número de gente que se postula para un empleo determinado, aunque no reúna las condiciones para el mismo.

“Hay gente que está buscando empleo y se postula igualmente. Por ejemplo, vemos que, en la búsqueda de chofer, se postula gente que hace carpintería, albañilería o que trabajó en un comercio. Hay necesidad y se ve el crecimiento de las postulaciones en las búsquedas que lanzamos. Las edades de quienes se postulan generalmente oscilan entre 25 a 40 años. Son la mayoría. Y en general, hay perfiles muy informales o con poca experiencia o con experiencia informal que hay que transformar en un CV para presentar”, describió Gentilucci.

¿Quiénes se postulan?

En cuanto a las características de las personas que buscaban empleo, Gentilucci dijo: “Nosotros trabajamos con un extracto social que por ahí no tienen las herramientas para armar y mandar un CV entonces vienen con la necesidad de buscar un trabajo. Tienen experiencia, pero a veces informal, entonces le damos un soporte, le ayudamos a transformar todo eso un CV. Le damos las indicaciones sobre cómo presentarse, dónde ir, en base a la experiencia que tienen, qué segmento, o qué lugares apuntar y si notamos que alguien tiene algún oficio, alguna experiencia en hacer algo que la pueda capitalizar también lo vinculamos con el Club de Emprendedores que es el lugar donde le pueden dar formación, también pueden acceder a microcréditos para poder comprar sus herramientas y demás. Tratamos lo que es empleo, generando vínculo, dándole las herramientas para que puedan entrar en la búsqueda de trabajo”.

Las empresas

Respecto a las empresas que buscan gente para ofrecerles trabajo, actualmente hay muchas menos que antes.

“Las cuestiones que estamos observando en los últimos meses, por un lado, en las búsquedas de las empresas vemos una merma importante. Algunas búsquedas que aparecen son de segmentos como de gastronomía, de comercio y empresas que están buscando vender, pero por contrato de comisión por venta y hay gente que le puede interesar esto y otra que no”, explicó.

“Búsquedas para puestos puntuales han aparecido muy poco y muy específicos. Hay pedidos de gente con formación, con cierta experiencia, lo cual hace que muchos queden afuera”, acotó.

“Con respecto a las empresas en general –manifestó-, vemos que muchas tratan de sostener la plantilla de personal, de no reducir y en los casos que sí redujeron es como la última medida que toman. Mientras la empresa sea más chica, las decisiones cuestan más y las vinculaciones son mucho mayores. Escuchamos a empresarios que hablan de sostener, de bancar a sus empleados, muchas veces ellos, dejando de lado sus dividendos o tratando de maximizar el resultado, pero no actualizando en lo que ellos puedan llegar a generar como ganancia para su negocio, sino para poder sostener su estructura. Esa es una realidad”.

Según lo expuesto por Gentilucci, el actual contexto económico y social, hace que haya mucha gente con expectativas y también con incertidumbre. “Con la expectativa de que las cosas mejoren, pero con la incertidumbre de no saber cuándo.Todo depende de los distintos sectores, del personal y lo que requiera cada sector. Notamos que, al haber mucha oferta, pasará que el criterio de selección será mucho más específico. Una persona que se capacitó tendrá más posibilidades de ingresar y de sostenerse en el empleo”, indicó.

Los más buscados

Asimismo, Gentilucci manifestó que el Municipio también tenía vinculaciones con otros segmentos, como el tecnológico donde se daba una mayor búsqueda de personal. “Ahí es al revés, una realidad paralela por así decirlo. Hay demanda de puestos de gente que tenga formación en tecnología, desarrolladores, project manager, de marketing, de comunicación, de edición, todo lo que tuviera que ver con tecnología, comunicación y desarrollo de nuevas tecnologías. Ahí sí se está viendo mucha demanda y buenos sueldos, pero es de un sector muy específicode un segmento que requiere más formación, tener ciertos recursos”, explicó.

El funcionario mencionó lo que estaban viendo en la Escuela de Innovación. “Las empresas nos dicen qué perfiles se necesitan. Nos llegan búsquedas de empresas que están radicadas en otras ciudades, incluso afuera del país para ver si desde la Escuela de Innovación le podemos acercar algún perfil para que ellos tomen”, destacó.

A nivel nacional

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la economía argentina se desplomó en marzo un 8,4% contra el mismo mes de 2023. También descendió en la comparación con febrero. Lo hizo 1,4% y profundizó una racha intermensual de siete meses sin crecimiento. La última vez que se registró un avance fue en agosto de 2023, de 0,8% en relación con julio. El crecimiento se interrumpió en ese momento producto de una devaluación de casi el 22%, en medio de la campaña electoral por la presidencia, y la economía no ha vuelto a recuperarse, al menos hasta marzo, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec.

La comparación interanual arroja también números negativos. La última vez que se registró un crecimiento interanual fue en octubre de 2023, bajo los últimos meses de la presidencia de Alberto Fernández y en medio de la campaña electoral, cuando la actividad subió 1% con respecto a igual mes de 2022.

Pero la retracción interanual de marzo es la más significativa en años: la caída del 8,4% representa la peor desde agosto de 2020 (-11,5%), ocurrida en plena pandemia, durante la cual Argentina sobrellevó un aislamiento prolongado que minó la actividad durante todo ese año.

Los dos sectores de mejor rendimiento interanual fueron Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (14,1%) y Explotación de minas y canteras (5,9%). Esta vez, fueron seis los rubros que crecieron, contra siete que lo habían hecho en febrero, otra muestra del deterioro de la actividad. Entre las principales caídas en los últimos doce meses, se destacan Construcción (29,9%) e Industria manufacturera (19,6%). Además, se contrajo Comercio mayorista, minorista y reparaciones (16,7%), el cual era el rubro más dinámico en términos de creación de empleo, de acuerdo con el último dato oficial correspondiente al cuarto trimestre de 2023.