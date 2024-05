Se inaugurará la muestra “Fuego del Alma”

La Dirección de Cultura del Gobierno de Junín convoca a todos los vecinos a formar parte de la apertura de la muestra a cargo de la artista Carolina González, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de mayo a las 20 horas en el Museo de Arte Municipal (MUMA) “Ángel María de Rosa” (Roque Sáenz Peña 141). La artista agradeció al Municipio por la posibilidad de exponer en dicho lugar y resaltó todas las comodidades y beneficios que tiene el mismo luego de su puesta en valor.



Al respecto, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Municipio, expresó: “Desde la dirección siempre trabajamos con la idea de invitar a todos los artistas para que presenten sus proyectos para llevar cabo exposiciones, juntarnos para ver bien qué quieren hacer y de qué se trata la idea que tienen”, y agregó: “En este caso, Carolina (González) venía pidiendo un espacio hace ya tiempo y decidimos coordinar para este año”.



“Estamos súper felices por el hecho de que pueda exponer sus trabajos en un MUMA aggiornado y con todas las comodidades contemporáneas, teniendo en cuenta la espacialidad y lo audiovisual, con la posibilidad de cada artista pueda efectuar su propia curaduría, con la ayuda de Eugenia Herrero y Macarena Cobos”, afirmó la funcionaria y amplió: “Carolina ya participó en su momento de salones de artistas juninenses, pero en esta ocasión será su espacio propio en el que podrá exhibir sus trabajos como quiera”.



A su turno, Carolina González, artista autora de la exposición “Fuego del Alma”, manifestó: “La denominación de la muestra surgió porque hace referencia a los deseos más profundos del alma, para tratar de descubrir qué es lo que realmente deseamos y considero que la respuesta se ubica en el diálogo interno de cada uno, en mi caso se da a través de la tela en blanco y con los recuerdos de la infancia”.



“Son trabajos en los que tuve muy en cuenta vivencias de la infancia, recuerdos y momentos como para volver a encontrarme con la niña que fui, con el propósito de explorar un poco cuáles eran mis deseos en ese momento, como también mis maneras, juegos y búsquedas”, explicó González y agregó que “con la pintura y la manera de trabajar busqué representar un poco esto, con la pasión de volver a mancharse en el disfrute del proceso creativo”.



Asimismo, la artista agradeció al Municipio por la posibilidad de exponer en el MUMA y destacó que “estoy muy feliz por esta oportunidad, como bien dijo Agustina venía pidiendo un espacio desde hace tiempo y por suerte pudimos coordinar para esta fecha, soy tener un producción amplia y tenía muchas ganas de exponer en este lugar que quedó hermoso”. También recordó que “vine en el momento en que se reinauguró el MUMA y fue una alegría muy grande por ver cómo quedó y tuvo un cambio positivo muy bueno”.



“Invito a toda la gente a que se acerque el próximo viernes 31 a las 20hs, por ahí hay muchos vecinos que todavía no conocen el museo y es una muy buena oportunidad para hacerlo. Para venir a ver una muestra no es necesario conocer de arte ni saber sobre el tema, sino también interés y ganas por conocer algo distinto y tener la experiencia de ver qué es lo que sienten al ver una obra”, subrayó.



Por último, Agustina Barbosa sostuvo que “organizamos siempre eventos libres, abiertos y gratuitos con la idea de que la gente venga y tome a los museos como su espacio de pertenencia, disfrutar de estas exposiciones y apreciar las obras con la idea de ver si les generan algo o no, y de esta manera acompañar a los artistas que están produciendo”. Para finalizar, dijo que “el MUMA está abierto de martes a viernes de 9.30 a 12.30hs y de 16.30 a 20hs y sábado y domingo de 17.30 a 20hs”.