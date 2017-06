Abel Albino: “Es fácil combatir el hambre, la desnutrición es otro cuento”

LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

Además de su visita a Junín, tal como informó Democracia en su edición de ayer, el Dr. Abel Pascual Albino estuvo en la ciudad de Chacabuco, donde dijo que “la intención es entusiasmar sobre la idea de abrir nuevos centros CONIN, que son de muy bajo costo y de muy alto impacto social, para la prevención de la desnutrición”.

El Dr. Albino aseguró que se encontró con un terreno más que fértil porque “todos los funcionarios, el público en general, las organizaciones no gubernamentales, iglesias y demás están de acuerdo con la posibilidad de abrir un centro, de hecho está muy avanzado tanto aquí en Chacabuco como en Junín”.

“Si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social”.

Respecto de cómo erradicar el hambre en la Argentina, de la problemática de la desnutrición, Albino dijo que “nos damos cuenta de que esto es el resultado del subdesarrollo, de nada vale que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente malo del que proviene, a los quince días tenemos que tratarlo de vuelta, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza”.

En este sentido, dijo que es indispensable trabajar en materias de educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuelas para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua caliente, agua corriente, luz eléctrica, cloacas. “Así se combate la desnutrición”, indicó.

En cuanto a las diferencias entre conceptos, Albino indicó que “combatir el hambre es lo más fácil que hay, porque el hambre es un síntoma, yo tengo hambre, tomo un vaso de leche o un plato de sopa y se me va el hambre; combatir la desnutrición es otro cuento, porque es una enfermedad individual y social y su tratamiento no me lleva quince minutos. Nos puede llevar una generación.”

En diálogo con autoridades municipales y trabajadores de la salud, Albino hizo hincapié en la necesidad del trabajo integral con el niño, con la familia, con la comuna, para lograr salir adelante. “El problema es de todos, y tenemos que solucionarlo entre todos. Millones de chicos mueren de hambre en el mundo, es un drama, tenemos que accionar de una buena vez, entender que se puede solucionar si nos comprometemos todos”, puntualizó Albino.

La desnutrición en Argentina

“La mortalidad infantil en Chile es de 7 cada mil y nosotros estaríamos en el doble”, indicó Albino. Y agregó “es un papelón para la Argentina y un mérito para los chilenos, lo que han hecho en 25 años es sorprendente, hoy es el primer país considerado desarrollado de América Latina”.

La intención es abrir en Chacabuco un nuevo centro para trabajar en la problemática y profesionales de la ciudad viajarán a Mendoza para capacitarse los días 29 y 30 de junio.“Ojalá se puedan abrir más, porque hoy son necesarios, y ojalá en el futuro podamos cerrarlos y convertirlos en bibliotecas”, apuntó Albino.