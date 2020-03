Daniel Arroyo: “No puede haber hambre en la Argentina”

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, afirmó ayer -en una entrevista exclusiva con Democracia- que “en una país que es productor de alimentos, no puede haber chicos con hambre”. En esta línea destacó que “la tarjeta alimentaria es una política para ponerle un piso a la caída social”.

-¿Cuál es el balance de la implementación de la Tarjeta Alimentar? Hay quienes cuestionan las demoras.

-El balance de la implementación de la tarjeta, hasta acá, es muy positivo. Terminamos febrero con 922 mil tarjetas puestas en marcha, creo que se ha puesto en marcha en tiempo récord. A una semana de asumir pusimos en marcha la tarjeta alimentaria en Concordia, la ciudad que tiene los índices de mayor pobreza de la Argentina. Ya cubrimos prácticamente todos los grandes centros urbanos en febrero y en marzo terminaremos cubriendo 1.400.000 tarjetas. Estamos hablando de una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de seis años; las mujeres a partir del tercer mes de embarazo; las personas con discapacidad; con asignación; una tarjeta de 4 mil pesos para las madres que tienen un chico menor de seis años; y de 6 mil pesos para las que tienen dos o más chicos. Y más allá de la velocidad con la que lo pusimos en marcha, el otro elemento positivo tiene que ver con los consumos. De hecho, el 60% de los consumos fueron en leche, carne, frutas, verduras. Nosotros apostamos a que pare la caída del consumo de leche, porque hasta ahora todo el tiempo viene bajando el consumo, por lo que entendemos que con estos consumos empieza a revertirse la situación.

-Tiene una vasta experiencia en el tema ¿Esta situación del país con la que se encuentra es similar a la salida de la crisis de 2001 - 2002, cuando asumió como secretario de Desarrollo Humano?

-La situación es distinta a la crisis de 2001 y 2002. En aquellos años la crisis era peor, en la medida de que teníamos un 57% de pobreza, 28% de desocupación y 60% de trabajo informal. Pero durante los cuatro años del gobierno anterior pasaron dos cosas que nunca habían pasado en la historia. Una es que todo el tiempo subieron los precios de los alimentos; fueron cuatro años de aumento permanente de los alimentos. Y segundo, el sobreendeudamiento de las familias, esto de que como la plata no alcanza y subieron tanto los costos fijos de las familias terminó una gran parte de los argentinos endeudándose al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Esos dos aspectos son los más complicados. La tarjeta alimentaria busca resolver ambos, que no haya hambre en las Argentina, que todos coman y que coman bien. Por eso insistimos tanto con leche, carnes, frutas y verduras. Y segundo evitamos el sobreendeudamiento de las familias, porque la tarjeta no permite extraer dinero del cajero, solo permite comprar alimentos, de modo que va en su totalidad al consumo. Hay que pensar la tarjeta alimentaria también como un impulso al desarrollo económico local. En el conurbano bonaerense son 1800 millones de pesos el tercer viernes de cada mes; en toda la provincia de Buenos Aires son 2.800 millones de pesos el tercer viernes de cada mes, de familias que van a comprar alimentos; en Córdoba son 588 millones de pesos; en Tucumán, 355 millones de pesos. Estamos hablando de un movimiento económico muy importante, permanente, que también activa el consumo desde abajo.

-¿Hambre cero es posible en la Argentina? ¿O es un slogan?

-No puede haber hambre en la Argentina. En un país que produce alimentos no puede haber hambre, eso es una regla, no es un debate. Un debate es cuál es el modelo de desarrollo industrial de la Argentina, qué tipo de inserción tenemos en el mundo, todo eso es un debate, que producimos alimentos no es un debate. Por lo tanto no puede haber hambre. Hambre es comer salteado, es un mate-cocido y un pedazo de pan a la noche. Malnutrición es el problema de talla y peso, estamos yendo a una generación de chicos petisos y obesos, y eso, en gran parte, es por el problema de la malnutrición. Pobreza cero es un slogan, claramente. Lograr que en la Argentina no haya hambre es un objetivo que todos tenemos que perseguir. Y, de hecho, con las políticas que estamos encarando estamos mejorando la situación.





-Cada vez que hay crisis resurge el tema de la inviabilidad de la provincia de Buenos Aires. Hay legisladores de Juntos por el Cambio que impulsan dividir la provincia en varias provincias, separando el "interior productivo" del conurbano. ¿Qué opina?

-No coincido con la idea de la inviabilidad de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia con una complejidad importante, con problemas sociales significativos, con un conurbano como un gran centro urbano en el que se mezcla pobreza urbana, tensión, conflictos de distintos tipos, con un interior efectivamente productivo, pero en su conjunto es una provincia que es el motor del desarrollo de la Argentina. No creo que sea en absoluto tiempo de pensar en dividir la provincia o pensar esos debates. La Argentina tiene otras prioridades, tiene la prioridad de resolver el problema de su deuda, resolver el problema del hambre y la malnutrición, tiene que construir trabajo desde abajo y fomentar el desarrollo local, tenemos que realmente generar un mecanismo para crear planes sociales con trabajo, crear un sistema de créditos no bancarios para desendeudar a las familias y poner en marcha el proceso productivo desde abajo. Hay muchas prioridades en la Argentina, no es la división de la provincia una de ellas.

-¿Cómo se hace para atacar realidades tan disímiles como la problemática wichi en el norte del país y el conurbano bonaerense?

-Me parece que las realidades en torno a la pobreza, en la Argentina, se pueden dividir en tres situaciones. Una, la de los grandes centros urbanos, conurbano, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán. Ahí hay pobreza urbana, pobreza con problemas de vivienda, falta de piso de material, más informalidad laboral, violencia, que el que vende droga gana más que el que trabaja, más una tensión cotidiana que tiene que ver con un tipo de pobreza, que es la pobreza urbana, con conflictividad y con oportunidades, porque al haber tanta gente, el que hace changas o quien tiene alguna actividad también tiene la posibilidad de vender algo. Hay una segunda pobreza, que es la de las ciudades medias, que es una pobreza de falta de oportunidades, de dificultades sobre todo de inserción para los jóvenes y de migración en muchos casos de jóvenes que tienen falta de posibilidades de generar un ciclo de inclusión en el proceso laboral. Luego hay una pobreza rural, donde la situación más crítica es la de las comunidades indígenas, en la situación del norte es alta, en las comunidades wichi, pero de otros lugares del país también, Es una pobreza muy extrema, de viviendas altamente precarias, de problemas graves como es el caso de la comunidad wichi en Salta, que sufre el problema del agua, la cual al estar en mal estado termina generando problemas de chicos con diarrea, de ahí viene la deshidratación, la malnutrición, distancia, lejanía de los lugares, ambulancias que están rotas y no se pueden trasladar, la problemática de la lejanía, de estar afuera de todo y una pobreza extremísima. Son tres realidades distintas, y hay que encarar políticas muy diferentes. En las dos primeras, claramente, la tarjeta alimentaria es un instrumento, es una política para ponerle un piso a la caída social. En la tercera, la situación de las comunidades más alejadas, de las comunidades indígenas, son módulos alimentarios, es generar proyectos productivos. Particularmente, en el caso del norte de Salta es hacer los pozos de agua, que permitirían el acceso al agua potable, que es lo básico de lo básico, y también la posibilidad de que, si hay agua, haya proyectos productivos viables.