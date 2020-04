CONIN sigue trabajando en Junín con madres e hijos incluidos en su programa

La organización “16 Solidario” y el Centro CONIN Junín continúan trabajando con madres y niños menores de cinco años, en un programa de control de la salud y la alimentación.

El Centro Conín Junín está ubicado en el Cuartel II, camino al denominado Boliche Amarillo, lindero a la Escuela Primaria N° 17, zona de El Carpincho.

En diálogo con TeleJunín, Alfredo Azpelicueta, dirigente de “16 Solidario” y el CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil) explicó que después de la reunión que se hizo en el salón de la Democracia, con distintos actores sociales, se coordinó la cantidad de familias, niños y niñas que se comprometían a asistir. “Básicamente son los que ya estaban incorporados al programa de CONIN. Obviamente las actividades que veníamos desarrollando las tuvimos que suspender. Lo que se hace es asistir con los alimentos las necesidades básicas que estas familias deben cubrir”, manifestó.

Aclaró que dicha coordinación se hizo para no duplicar información con lo que estaba haciendo el municipio en la asistencia a las familias.

“En realidad no es la tarea del CONIN hacerlo de esta forma, pero no tenemos otra alternativa porque estas familias están cumpliendo con un programa consistente en el que la madre y el niño deben concurrir al centro todas las semanas. Y si bien se les da un bolsón con todo lo que necesitan, se hace una contraprestación por la cual la madre y el hijo deben concurrir, la madre va a talleres y el niño es monitoreado por los profesionales que tenemos. Nunca se les regala nada, tratamos de evitar el asistencialismo. Ese bolsón o ropa que se les da dentro del programa, la tienen que pagar, con valores mínimos. La modalidad es que las cosas tienen un valor, aunque sea simbólico”, dijo Azpelicueta respecto a lo que estaba haciendo CONIN.

La realidad

“Hoy la realidad indica que tenemos que tener otra mirada – señaló-. Cada uno debe poner su granito de arena, ser solidario para pensar en el otro y ver cómo salimos adelante entre todos”.

Explicó que la actividad del CONIN era que una vez por semana llevaban las bolsas al centro de CONIN y en el caso de familias que viven alejadas de allí, se les llevaban las bolsas a sus respectivos domicilios, con el fin de que no se trasladen. “Esta tarea se hace tomando siempre los recaudos pertinentes”, apuntó.

“Esta semana vamos a hacer una excepción: va a concurrir al centro de CONIN el profesional médico para revisar a los chiquitos que les haga falta el control. Se hace para no ir perdiendo el trabajo que se viene haciendo en el control individual, desde la mamá embarazada hasta los 5 años del niño. Hay seis bebés en el programa y principalmente a ellos les prestaremos la atención necesaria, tomando los recaudos necesarios en estas circunstancias”, dijo Azpelicueta.

La lista

La lista de necesidades actuales en materia de alimentos está compuesta por: leche en polvo Nutrilon, garbanzos, lentejas, arroz, porotos, azúcar, mate cocido en saquitos, galletitas, mermeladas, puré de tomates, fideos, aceite, arvejas, polenta, harina, atún, jurel o caballa, gelatinas de fruta.

Artículos de limpieza (envases chicos): alcohol en gel y líquido, lavandina, detergente y jabón.

El lugar de recepción es calle Francia 538, timbre 1 (familia Azpelicueta). Horario de 10 a 12 y de 16 a 17.

Quienes componen “16 Solidario” y Centro Conín Junín expresaron: “Colaborando ayudamos a las familias que están en el programa CONIN a cubrir sus necesidades básicas ante la imposibilidad de desarrollar nuestras actividades esenciales”.