Reprogramación de fechas en la Etapa Municipal

Ya se vienen los Juegos Bonaerenses: etapa local.

Todos los años para esta época aproximadamente, empiezan las competencias locales para lograr un lugar en ese acontecimiento que congrega a todos los deportistas, y no tanto, de la provincia en un encuentro inolvidable y enriquecedor.

Por unos días, Mar del Plata, sede de los Juegos, se transforma en lugar de turistas yendo a la playa, en adolescentes con equipo de gimnasia yendo de una cancha a otra, micros y minibuses estacionados por todas partes, adultos corriendo y poniendo orden, y se produce un intercambio mágico, como sólo puede producirlo el deporte en todas sus formas.

El distrito de Leandro N. Alem presenta en cada oportunidad con una delegación cada vez más nutrida, lo que indica el interés que despierta la ocasión, más el entusiasmo contagioso de los profes que se multiplican en entrenamientos y coordinación.

La semana que pasó, se realizaron las pruebas de Futsal en todas las categorías –sub14, sub 16 y sub18-, en las instalaciones del Club Sarmiento.

Las fechas de Beach Vóley Masculino y Fútbol Tenis Femenino que debían jugarse el viernes último se reprogramaron para mañana lunes, 12 de junio, en el Polideportivo de Alem, a las 9.

Hay disciplinas de los Juegos Bonaerenses que han modificado sus fechas: Fútbol 11 sub 18, para el 21 de junio, y el Fútbol playa, para el 27 de junio.

Cultura

El 28 de junio se realizará la competencia de los Torneos Bonaerenses 2023 de Cultura, que se desarrollarán en simultáneo en el Centro Universitario y el Centro Cultural “Arturo Jauretche”. A las 8 comienza la inscripción.

En el Centro Cultural “Arturo Jauretche” tendrán lugar las disciplinas Danzas Folclóricas Bonaerenses Sub 15, Sub 18 y Danzas Folclóricas PCD. Asimismo Música Rock Grupal (categoría única), Adulto Mayor Solista vocal, Solista vocal Sub 15 y Sub 18; Solista vocal PCD, Teatro grupal (categoría única).

En el Centro Universitario, Disciplina Artes Plásticas: Dibujo sub 15, sub 18; Pintura sub 15, sub 18. Objeto artístico sub 15 y sub 18; Pintura (Adultos Mayores); Fotografía (categoría única); Mural categoría única.

Cocineros bonarenses: Plato principal sub 15 y sub 18; Postre sub 15, sub 18. Adultos Mayores, Postre.

Literatura, Cuento sub 15, sub 18; Poesía, sub 15, sub 18. Adultos Mayores, Poesía.