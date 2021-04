Ameghino: piden no viajar a distritos con aumento de contagios

Debido al aumento de casos de COVID-19 en la Región, desde la Municipalidad de Florentino Ameghino emitieron un comunicado donde, entre otras cosas, solicitan no vincularse con vecinos de distritos donde hay incremento de contagios.

"Si bien ya se están aplicando las distintas vacunas, las mismas escasean en nuestro país y no existe certeza sobre cuantas dosis van a llegar a nuestro distrito ni en qué fechas aproximadas. Con un total de casi 2.5 millones de argentinos contagiados desde el inicio de la pandemia, estamos empezando a atravesar lo que se ha denominado como “segunda ola” de contagios. Esto significa que tendremos un aumento importante de casos a nivel nacional, provincial, regional y local", indican en el comunicado y agregan que "con los casos aumentando día a día, nos acercamos a las peores cifras de contagios y fallecimientos por día registradas durante los picos de 2020. A esto se le suma que se están detectando -cada vez con mayor impacto- nuevas 'variantes' del virus, como son las brasileras y la británica. Si bien el virus es el mismo, estas nuevas variantes han demostrado hasta el momento ser más contagiosas. En este contexto, los contagios pueden darse de manera más rápida y por contactos menos estrechos producto del relajamiento en las medidas básicas de cuidado".

"El gran aumento de casos que se presenta en lugares específicos de la región como Lincoln, Trenque Lauquen y General Villegas enciende la alarma y nos obliga a reforzar la responsabilidad individual. En el caso particular de Gral. Villegas, distrito con el que tenemos un importante intercambio social, comercial y de servicios, el aumento de casos de los últimos días es dramático: en tan solo 7 días los casos activos aumentaron de 15 a 134 en todo el distrito", señalaron y agregaron que "aún a la espera de decisiones del Gobierno Nacional y Provincial, nuestro distrito sigue encuadrado en la Fase 5. Si bien contamos con un importante número de personas vacunadas con al menos la primera dosis (33% de la población objetivo) está demostrado que ni éstos, ni quienes ya hayan contraído el virus, estén exentos de contagiarse nuevamente. La vacuna no responde de igual manera en todos los organismos y no garantiza inmunidad. Lo que sí hace es reducir los síntomas y la hospitalización".

Sugerencias y recomendaciones

"Evitar, durante los próximos 14 días, y en lo posible durante los próximos meses, la vinculación con distritos con un importante crecimiento de casos, principalmente hoy, con General Villegas; se prohíben las reuniones sociales de cualquier tipo que superen el máximo de veinte personas al aire libre y diez personas en espacios cerrados; pedimos reforzar medidas básicas de prevención, uso del barbijo, distanciamiento, lavado de manos y ventilación natural en espacios cerrados; si viajás o venís de alguna zona con crecimiento de casos, tomar cuidados previos al viaje, durante y después del mismo. Al llegar a nuestro distrito, se recomienda un aislamiento preventivo de 7 días, siempre que no se presenten síntomas, y la maximización de los cuidados"