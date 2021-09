La comuna habilitará los salones de fiesta, pero no estará permitido bailar

A partir de este fin de semana, se habilitarán varias actividades sociales, que tienen que ver con el rubro gastronómico. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Florentino Ameghino, Alejandro Sánchez, en la tradicional conferencia a través de Facebook, explicó: “estamos en una situación bastante favorable en la pandemia no solamente en Ameghino sino en los distintos distritos es por eso que desde Provincia se han habilitado algunas cosas más, con el aforo”.

“En el futbol ya está permitido que estén hasta 100 personas, y en los distintos clubes que tienen salones de fiestas o salones de fiesta particulares, vamos a llevar el aforo al 70 por ciento de la capacidad total según la habilitación que tiene de Bomberos”, dijo. Según lo expuesto, a partir de la semana que viene sus dueños podrán acercarse a la Municipalidad para hacer los trámites. “Haremos los trámites como anteriormente hicimos, para saber la cantidad de gente que puede reunirse en los distintos salones, según su capacidad máxima”, sostuvo Sánchez.



“Se habilitarán como gastronómicos – aclaró el funcionario-. No están permitidos los bailes, sí pueden armar las mesas, festejar un cumpleaños con música pero no está permitido el baile porque por ahora la Provincia no lo habilitó, ni tampoco los salones bailables”. Respecto a los gastronómicos, Sánchez dijo que estaban permitidas hasta 100 personas al aire libre. “En caso de respetar los protocolos y el distanciamiento, vamos a poder manejarnos como el año pasado. Si necesitan una parte de la calle, que sería media calle, con autorización y armando todo para no correr ningún riesgo de tránsito, también se lo vamos a permitir. Obviamente, también se van a armar los aforos en el interior de los locales al 70 por ciento de la capacidad”.

Covid-19

Según lo manifestado por la doctora Amalia Simonetti, directora de Salud de la comuna, en el distrito hasta ayer había solo 4 casos positivos de Covid-19. “Esto no significa que debamos relajarnos en nuestros cuidados – aclaró-, al contrario, debemos ser cuidadosos para mantener lo que se ha logrado. No olvidemos que aún tenemos la amenaza de la variante Delta. Lo que ha sucedido en el Norte o en el hemisferio norte nos ha servido como antecedente. Sería muy raro que no tengamos ningún rebrote de la enfermedad debido a esas variantes, ya que aumenta la circulación, la cantidad de personas en lugares públicos, presencialidad plena en los colegios, hay más riesgo de contagios”.