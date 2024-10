El bloque de diputados de la UCR que responde a Manes y Lousteau se llamará “Democracia para siempre”

Doce diputados aliados a Facundo Manes y Martín Lousteau definieron que abandonarán el bloque UCR para armar un espacio propio. Se trata de un golpe para el cordobés Rodrigo de Loredo, jefe del radicalismo en la Cámara baja, quien quedará con una tropa de 21 legisladores. Si bien no se formalizó el proceso a través de la nota de rigor, donde deberá constar el nombre y la persona que conducirá la nueva bancada, la ruptura ya es un hecho.

Esta definición se materializó tras la difusión de una nueva foto de seis radicales en la Casa Rosada junto a figuras del oficialismo, como el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Los legisladores que se suman a la nueva bancada son: Manuel Aguirre (Corrientes), Marcela Antola (Entre Ríos), Fernando Carbajal (Formosa), Carla Carrizo (CABA), Mariela Coletta (CABA), Marcela Coli (La Pampa), Melina Giogio (Santa Fe), Pablo Juliano (PBA), Facundo Manes (PBA), Juan Carlos Polini (Chaco), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Danya Tavela (PBA).

Fernando Carbajal, uno de los principales impulsores de la ruptura, publicó en sus redes sociales: “Todos con la peluca puesta. Sobreactuando oficialismo. La oposición responsable dará el debate del Presupuesto Nacional en la Cámara para defender la Universidad, las Provincias y municipios y a los jubilados”.

Carbajal dijo este jueves que esperan sumar más legisladores a esta nueva bancada que tendrá 12 miembros y estará comandada por Pablo Juliano. En eso, el formoseño fustigó a Rodrigo de Loredo, que todavía está al frente del espacio que dejaron, y dijo que ya se transformó en un personaje “de segunda línea” por su acercamiento con la Casa Rosada.

“La actitud de ayer del presidente De Loredo de sobreactuar este gesto de sumisión hacia el Poder Ejecutivo, yendo a esta reunión de ayer, sacándose esta foto con Santiago Caputo, fue un gesto muy claro de alineamiento con el oficialismo, que tornaba imposible seguir permaneciendo ahí”, dijo Carbajal.

“Yo creo que De Loredo pasó a ser un personaje de segunda línea porque la línea política de ese grupo la está marcando el tucumano Mariano Campero y De Loredo está haciendo seguidismo de Campero. Es bastante patético para él, que tenía aspiraciones de ser un dirigente nacional. La verdad es que terminó siendo arrastrado por Campero a esa reunión”, dijo Carbajal. Campero es el diputado que coordina al grupo de cinco radicales que tienen alta sintonía con funcionarios libertarios y que el espacio que responde a la conducción Manes-Lousteau había pedido expulsar.

“Nosotros no esperábamos nada porque estaba claro que De Loredo había perdido su rol de conductor del bloque, ya hace tiempo que en los hechos tampoco lo venía ejerciendo, no participaba en las reuniones de comisión, no había una postura clara del radicalismo, sino una jugada personal de ver cómo se preservaba”, añadió Carbajal en Radio 10. En tanto, les mandó un mensaje a los diputados que quedan en el bloque original (que ahora tendrá 21 miembros) para que se anexen al de 12 que conformaron ellos. “Yo prefiero creer que la UCR somos nosotros. En el otro bloque hay algunos radicales todavía que van a tener que reflexionar. Las puertas están abiertas para que se sumen a este bloque”, planteó Carbajal.