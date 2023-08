¿Cómo será el nuevo sistema de scoring en Provincia de Buenos Aires?

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del ministro Jorge D’Onofrio, llevó adelante en el Juzgado de Faltas de San Isidro la primera experiencia del sistema nacional de Scoring.

Se trata del programa de descuento de puntos por infracciones de tránsito que se replicará en todo el territorio bonaerense y actualmente se encuentra en proceso legislativo para avanzar en un sistema de premios a quienes no tengan sanciones.

“Trabajamos día a día para generar un cambio cultural que salve vidas, no estamos interesados en lanzar medidas recaudatorias. Premiando a las personas que cumplan con las normas de tránsito, estamos reconociendo a quienes se suben a un vehículo y cuidan tanto su vida como la de las y los peatones”, planteó D'Onofrio al adherir a la medida.

Así, del informe preliminar de la prueba piloto surge que se cometieron 428 infracciones entre fines de mayo y principios de julio del 2023 que infringen diversos artículos de la Ley provincial N° 13.927, del código de tránsito de la Provincia. Un 70,8% de estas transgresiones fueron cometidas por hombres. Vale destacar que, la cartera de Transporte profundizó las pruebas pilotos en el interior bonaerense.

Los principales 7 motivos de este tipo de faltas viales se deben a: no respetar los límites de velocidad previstas, representando el 70% de las faltas cometidas; no respetar luces de semáforo o barreras de paso a nivel; conducir en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otras sustancias; circular sin la VTV actualizada ni la documentación necesaria; no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal; no utilizar cinturón de seguridad; y no tener las luces encendidas.

El máximo puntaje que se pierde en la licencia de conducir por incumplir con la normativa vial son 10 puntos y se deben a sobrepasar la velocidad permitida; circular, detenerse o estacionar en infracción a las prohibiciones en la vía pública; negarse a realizar la prueba de alcoholemia; conducir en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otras sustancias que disminuya las condiciones psicofísicas normales; y conducir vehículos a contramano.

Inicialmente se otorgan 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir de cada persona, los cuales se irán perdiendo en función de las resoluciones firmes emitidas por autoridades judiciales o administrativas que juzguen infracciones de tránsito.

Cuando por infracciones acumuladas se pierden por primera vez los 20 puntos iniciales, la o el conductor quedará inhabilitado para utilizar el vehículo por 60 días; por segunda vez, el plazo aumentará a 120 días y, en una tercera ocasión, por 180 días.

Luego, el período de inhabilitación se duplicará sucesivamente. Una vez que culmine este lapso de tiempo de inhabilitación, las y los automovilistas podrán recuperar los puntos y restablecer su Licencia de Conducir efectuando cursos de seguridad vial.

¿Cómo fue la prueba piloto del Sistema de Scoring en PBA?

Según el informe preliminar del Ministerio de Transporte, entre el 22 de mayo y el 5 de junio, período comprendido por la prueba piloto, se cometieron 428 infracciones. El 70,8% fueron cometidas por varones y el 28,5% por mujeres.

Estas están relacionadas con: