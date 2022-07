El “scoring” para conducir rige en el país, pero Buenos Aires no lo aplica

El lunes pasado comenzó a regir en todo el país el nuevo sistema de scoring para todas las licencias de conducir. Se trata del otorgamiento de cierta cantidad de puntos a todos los conductores, los cuales disminuyen al cometer infracciones de tránsito y, al llegar a cero, se le aplicará una suspensión del carnet al conductor.

Antes de esta fecha límite, este sistema era utilizado tan solo en algunas provincias, por lo que la suspensión de la licencia regía en esas jurisdicciones. Sin embargo, luego del Decreto 242/2022 del Ministerio de Transporte, el scoring deberá aplicarse en todo el país desde este miércoles pasado y todo aquel que llegue al límite verá su registro suspendido a nivel nacional.

Aunque el control de los puntos es a nivel nacional, cada provincia tiene la libertad de elegir los límites y las distintas reglas que establece tanto para otorgar como para quitar puntos. Y, en tal sentido, desde el Ministerio de Transporte bonaerense indicaron que la adhesión no es obligatoria en los plazos que fijó esa norma y tras los estudios que se realizan, se podría concretar en los próximos meses.

El sistema

Los conductores tienen 20 puntos que pueden ir bajando a medida que cometen infracciones, cuyo "valor" depende de la gravedad de la falta.

Una vez que se llega a cero, la licencia es suspendida por 60 días (dos meses), para luego reestablecerse con 10 puntos. Mientras que a nivel nacional esto se realiza de forma automática, en la Ciudad de Buenos Aires -de las jurisdicciones más estrictas con este modelo, que aplican hace años- se exige realizar y aprobar un curso de Educación Vial.

También puede ocurrir que se llegue a los cero puntos más de una vez. En este caso, los tiempos de suspensión vigentes son los siguientes: primera vez que se llega al límite: suspensión de 60 días; segunda vez que se llega al límite: suspensión de 180 días de la licencia (6 meses); tercera vez que se llega al límite: suspensión de dos años de la licencia y renovación por menos cantidad de tiempo; cuarta vez que se llega al límite o más: suspensión de cinco años de la licencia y nuevo otorgamiento bajo control estricto.

En caso de querer sumar más puntos, se puede realizar cada dos años un curso de Seguridad Vial que, al ser aprobado, otorgará cuatro puntos más. Cabe resaltar que las licencias profesionales tienen lapsos más cortos. En cuanto a las infracciones y los puntos que se descuentan, a nivel nacional existen distintas faltas más generales que restan puntos, mientras que luego las provincias pueden añadir aún más faltas y cambiar su valor.

Las principales que establece el Ministerio de Transporte de la Nación son: Circulación sin VTV: cuatro puntos menos; Circular sin corretajes de seguridad: cuatro puntos menos; circular con la licencia vencida: cinco puntos menos; circular sin casco en caso de motos: cinco puntos menos; no respetar semáforos: cinco puntos menos; no respetar límites de velocidad (superar por un 30% menos el establecido): cinco puntos menos; conducción con impedimentos físicos, psíquicos, bajo efectos de alcohol, estupefacientes o medicamentos que afecten las capacidades motoras: 10 puntos; no respetar límites de velocidad (superar por un 30% más el establecido): 10 puntos; conducir con la licencia suspendida o estando inhabilitado: 20 puntos; participar u organizar en la vía pública competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores: 20 puntos.