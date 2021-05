“Seguimos trabajando para tener todas las vacunas”, manifestó Carlos Bianco

El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron ayer en conferencia de prensa detalles sobre la situación epidemiológica y sanitaria y el estado del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 municipios bonaerenses.

El ministro Gollan señaló que en la última semana hubo un aumento del 3,5% en el promedio diario de casos, que llegó a los 9.221 (frente a los 8.905 de la semana previa). Las cifras muestran que en los municipios bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuó una tendencia de descenso leve, mientras que en el interior provincial se observa un aumento considerable de la cantidad de contagios.

En lo referido al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, el Ministro explicó que, si bien se estabilizó, “estamos en un nivel altísimo”, que en el AMBA llega al 73,75%, con 1.605 pacientes internados con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, mientras que en el interior provincial asciende al 59,35%, con 492 internados por la misma condición. Gollan alertó que “este rebrote que estamos viendo impactará sobre la cantidad de camas ocupadas, poniendo nuevamente al sistema en alerta”.

Con respecto al plan Buenos Aires Vacunate, Gollan señaló: “Venimos con un ritmo de vacunación muy importante, y con una expectativa mayor de cara a los próximos 25 días”. La llegada de dosis de AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, afirmó el Ministro, “nos permitirá avanzar sostenidamente en el plan de vacunación”, que ya lleva 4.012.299 aplicaciones (3.228.595 correspondientes al primer componente y 783.704 correspondientes al segundo). Finalmente, Gollan recordó la importancia de inscribirse en el plan: “Sabemos que todavía hay gente que no sabe que puede acceder a la vacuna. Hago un nuevo llamado para que se sigan anotando las personas que aún no lo hicieron”.

Por su parte, Carlos Bianco detalló la situación del esquema de fases en la provincia: 59 municipios se encuentran en fase 2, 66 en fase 3 y 10 en fase 4. Con respecto a los cambios de fases de algunos distritos, el Jefe de Gabinete señaló que “la tasa de crecimiento de la ocupación de camas en algunos municipios era alarmante, por lo que los intendentes de los distritos más afectados se comunicaron con nosotros para pasar a la fase 2, que es la de mayores cuidados”.

Compras de vacunas

En relación a la compra de vacunas, Bianco recordó que desde el primer momento el Gobierno provincial trabaja para conseguirlas, bajo los estándares de seguridad de nuestro país. El Jefe de Gabinete explicó que hasta la fecha se han establecido numerosos contactos para comprar otras vacunas, aunque aclaró que las únicas negociaciones promisorias son las que como Estado se entablan directamente con los laboratorios. “Actualmente tenemos gestiones con seis laboratorios para la obtención de vacunas, con algunos de ellos estamos en negociaciones encaminadas”, añadió Bianco, y finalizó: “Esto lo hacemos de manera absolutamente coordinada con el Gobierno nacional. Seguimos trabajando para tener todas las vacunas, de todos los orígenes y de todos los laboratorios posibles”.

Roberto Costa destacó la “voluntad” de la oposición

Tras la aprobación para que la Provincia pueda acceder a la compra de vacunas contra el Covid, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, señaló la voluntad y predisposición por parte de la oposición para votar el proyecto, y aseveró: "Pedir más que eso para reconocer la voluntad de este frente opositor mayoritario en esta Cámara, no sé qué más podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es marcar, como siempre, con buenas intenciones, las diferencias, porque marcar las diferencias no es criticar, es decir en qué no estamos de acuerdo, tratar de lograr que se piensen dos veces las cosas y si se piensan dos veces quizá se puedan arreglar".

Y agregó: "Queremos tratar lo menos posible para decir verdaderamente lo que sentimos y lo que creemos que verdaderamente hace falta. El tema no es ver cómo cada uno puede ofender al de enfrente o controlar o modificar o criticar la opinión de otro, sino, al pensar distinto, dar una opinión distinta", agregó además.

"Estamos haciendo esto sin necesidad de andar criticando a todo el mundo. Estamos hoy acá para votar a favor", finalizó al respecto, no sin antes tener un fallido y decir que su votación era "en contra".