Vacunación: llegaron 4860 nuevas dosis a los distritos de la Región Sanitaria III

El operativo de inmunización del programa “Buenos Aires Vacunate” avanza a buen ritmo. De hecho, fuentes de la Región Sanitaria III afirmaron ayer que arribaron 4860 nuevas dosis, de las cuales 3200 se distribuyeron en las postas juninenses.

Se trata de 800 Sinopharm y 2400 Moderna, que servirán para inmunizar a los adolescentes anotados en el plan provincial de vacunación y que son considerados grupos de riesgo.

Esquemas heterólogos

La conferencia de prensa semanal a cargo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvo ayer signada por varios datos auspiciosos, entre ellos la aceleración en el descenso de casos, internaciones y fallecimientos a partir de la campaña de vacunación y que el 98 por ciento de los mayores de 50 a los que se les propuso combinar vacunas para completar su esquema, lo aceptó.

“El 98 por ciento de la población a la cual se la invitó a completar la vacunación con esquemas ‘heterólogos’ como decimos nosotros, es decir una segunda vacuna de una distinta marca que la primera, aceptó, lo hizo de buen grado y no hubo ninguna complicación”, detalló Kreplak, desde Gobernación, donde habló a la prensa junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

Agregó, en ese sentido, que “tenemos estudiado junto con científicos del Conicet y los ministerios de Ciencia de la Nación y de la Provincia que (combinar) es eficaz y que produce los anticuerpos y las defensas necesarias”.

Metas cumplidas

En relación a los porcentajes de cobertura de vacunación, el ministro Kreplak precisó que la provincia de Buenos Aires ya superó la meta que se trazó a nivel nacional en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a todos los ministros y ministras de Salud del país junto a la titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti.

Allí, se planteó como meta llegar al 60 por ciento de cobertura con dos dosis en la población de personas mayores de 50 años: “Nosotros ya lo hemos superado, estamos en un 64,65 por ciento de la población mayor de 50 años de la provincia de Buenos Aires con las dos dosis recibidas”, dijo Kreplak.

En el inicio de su exposición, el ministro bonaerense destacó que entramos en la 12° semana de descenso de casos y que la particularidad de esta semana es que fue la de máxima velocidad en el descenso: se pasó de tres semanas con bajas del orden del 8 por ciento a una caída del 26 por ciento entre la semana pasada y esta.

Menos internaciones y muertes

Sobre internaciones y fallecimientos, Kreplak dio buenas noticias y dijo que ambas siguen con tendencia a la baja: “De 4949 camas totales que tenemos el 52 por ciento están ocupadas, pero por Covid solo el 30 por ciento (786 personas), menos que la semana pasada, cuando abarcaban el 33 por ciento de los ingresos hospitalarios”.

Con relación a los decesos, explicó que hoy “tenemos un descenso de nueve semanas consecutivas con una caída del 74 por ciento en la cantidad de fallecidos”, y destacó que “lo que se puede ver clarísimamente es que en cuanto aumentamos la vacunación se empieza a ver que bajan no solo los casos, sino también los fallecimientos”.

No obstante, contó que durante el fin de semana recorrió varios hospitales junto con el exministro y ahora precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan, y que en diálogo con los equipos de salud “nos contaban que los que ingresaban (para internaciones) eran las personas que no se habían vacunado por diversas razones. Por eso vale la pena insistir en que es necesario que todos y todas se vacunen para su bienestar y para el bienestar de la comunidad en general”, insistió el ministro.