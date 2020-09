Traverso se presentó como querellante contra Macri

A mediados de mayo, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció que durante la gestión de Cambiemos se habría montado una red de espionaje para vigilar ilegalmente a dirigentes sociales, políticos, sindicales y periodistas. El senador bonaerense oriundo de Junín Gustavo Traverso fue una de las más de cien presuntas víctimas, a las cuales habrían interceptado sus comunicaciones privadas.

Ante esta situación, según pudo saber Democracia, Traverso se presentó como querellante en la causa que investiga la red de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y quien asumió el patrocinio legal del legislador juninense fue la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien ya tiene experiencia en casos similares.

Anteriormente, la actual interventora de la AFI había presentado una denuncia ante la Justicia Federal y entregó, entre el material probatorio, discos duros con información de comunicaciones privadas de una considerable lista de personas, entre ellos el legislador juninense.

Además, Caamaño confirmó que no existía en la AFI orden judicial que hubiese requerido la intercepción de comunicaciones, es decir, la información se recolectó ilegalmente, violando las más elementales garantías y derechos constitucionales y transgrediendo el marco legal de la Ley de inteligencia 25.520.

En dicha ley, queda terminantemente prohibido obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su opinión política, además de establecer que las comunicaciones privadas son inviolables, excepto cuando exista una orden judicial, que ya se probó que no existía.

La querella de Traverso sostiene que en un organismo “caracterizado por la verticalidad, la concentración y tabicación de información” como lo es la Agencia Federal de Inteligencia, es evidente que un agente en una posición subalterna no puede decidir por sí solo recolectar información de casi un centenar de personas.

Por eso mismo, la presentación como querellantes buscará probar la culpabilidad de los superiores en esa cadena de mando: el exdirector de la AFI Gustavo Arribas, su segunda Silvia Majdalani y también el jefe de Gabinete de la agencia, Darío Biorci.

“No creemos que termine allí”

Desde la Comisión Provincial por la Memoria sostienen: “No creemos que termine allí. La política de inteligencia nacional tributa y depende del Presidente de la Nación, que en ese momento era Mauricio Macri”.

Consultado al respecto, el senador Traverso afirmó: “Les debe haber molestado algo de mi accionar político o mis intervenciones en el recinto. Pero no nos olvidemos que Macri espió a su propia hermana. En el listado también aparecen dirigentes de su espacio y periodistas adeptos a su ideología, pero de ese energúmeno no se puede otra cosa”, concluyó.

