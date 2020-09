La UCR bonaerense deberá reincorporar a los afiliados que fueron excluidos del padrón

La UCR bonaerense presidida por Daniel Salvador había decidido suspender las afiliaciones de más de 750 dirigentes de la provincia basada en el artículo 10 de la Carta Orgánica del partido para desafiliar a aquellos miembros que "integraron listas de candidatos en otras fuerzas políticas" y no acompañaron a Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado. Una noticia que no cayó para nada bien en las huestes opositoras, con Gustavo Posse a la cabeza.

Este viernes trascendió la información de que el Tribunal en lo Criminal N°6 de San Isidro hizo lugar al recurso de amparo presentado por dirigentes afectados y hubo satisfacción, sobre todo, teniendo en cuenta que falta algo más de un mes para el comicio interno.

Al respecto, la dirigente juninense Verónica Borsani remarcó que "la Justicia hizo lugar a la medida cautelar solicitada, por lo que se deja sin efecto la suspensión de afiliaciones y obliga a la Mesa Ejecutiva del Comité de la Provincia de Buenos Aires a la inmediata incorporación de estos a los padrones".

"La arbitraria decisión que se tomó no tiene respaldo en la Carta Orgánica partidaria y es absolutamente incongruente, además, días antes del cierre de listas, se decidió excluir del padrón a los afiliados, atropellando sus derechos, en una clara muestra de arbitrariedad y patoterismo político", arremetió la titular del Ateneo Raúl Alfonsín.

Luego, dijo que "la verdadera razón es el miedo a perder frente a los radicales históricos Storani, Casella, que junto con formula Lousteau - Posse vamos a recuperar el partido para todos los afiliados".

"Se termina la época de los aplaudidores amarillos, volveremos a nuestras raíces, un partido que aporte progresismo a Juntos por el Cambio, se hizo justicia", cerró Borsani.