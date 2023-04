Traverso: “Garbe es un candidato muy competitivo para ganarle a Petrecca”

El ex senador bonaerense y referente de Unidad Ciudadana en Junín, Gustavo Traverso, afirmó en una entrevista con Democracia que el médico y dirigente Carlos Garbe, lanzado recientemente como precandidato a intendente, “es muy competitivo para ganarle la elección a Petrecca (Pablo, el intendente de esta ciudad, que aún no se pronunció sobre su eventual candidatura, aunque en su entorno dan por sentado que será candidato)”.

En este sentido, Traverso afirmó que todas las encuestas indican que Garbe es el que mejor mide dentro del Frente de Todos (FDT). “Las encuestas que hemos visto estos días lo dan, lejos, pero lejos, como el mejor candidato del espacio”, aseguró.

“Vemos el enorme entusiasmo que ha generado la candidatura de Garbe en los vecinos de Junín”.

Y ahondó: “Es un candidato que, en la medida en que aumente su nivel de conocimiento en algunos sectores, por ejemplo, en la juventud, es muy competitivo para ganarle la elección a Petrecca”.

“No tengo dudas, porque estamos caminando los barrios a su lado y vemos el enorme entusiasmo que ha generado su candidatura en los vecinos de Junín, es un candidato extremadamente competitivo”, se envalentonó.

“Si Cristina llega a ser candidata es una buena noticia, porque es la que más votos tiene, pero hay que respetar su decisión”.

¿Cristina candidata?

“Cristina fue contundente, no quiere ser candidata, ahora si puede rever la decisión o no, es una cuestión de ella”, señaló el ex legislador por la Cuarta Sección.

“Áxel Kicillof es el mejor candidato en la Provincia, tiene muchísimas posibilidades de reelegir y estamos todos acompañándolo”, afirmó.

“Si Cristina llega a ser candidata es una buena noticia, porque es la que más votos tiene, pero hay que respetar su decisión, hay que pensar que la Provincia se defiende con Áxel gobernador y todos los dirigentes trabajando para esa reelección. Si Cristina es candidata, mejor. Si no, tendremos que trabajar con Áxel solo”, indicó.