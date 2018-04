Solo en el 20% de los distritos se impide cargar nafta sin el casco

Sólo 28 distritos bonaerenses aplican la medida que impide cargar nafta a los motociclistas que se presentan a hacerlo sin el casco reglamentario, a pesar de que los incidentes de tránsito son la principal causa de muerte en menores de 35 años en el país.

Los datos surgen de un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que precisó que en 2017 murieron a causa de siniestros viales 7.213 personas en la Argentina y el 30% de los incidentes fatales se dieron en la provincia de Buenos Aires, a razón de 6 muertes evitables por día.

“El dato que no se debe dejar pasar es que el 51,2% de las personas atendidas por lesiones provocadas por accidentes viajaban en moto. Más alarmante aún es el dato del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) que informó que el 45% de los muertos por siniestros viales circulaban en este tipo de vehículos”, indicó el defensor adjunto Walter Martello.

La gran mayoría de ellos -el 78%- no usaba casco”, destacó Martello. Y alertó que, según informes de la ONG Luchemos por la Vida, en el Gran Buenos Aires el porcentaje de uso de casco es muy inferior al de la Ciudad de Buenos Aires: 87% contra 63%.

Asimismo, el Defensor del Pueblo adjunto solicitó al Poder Ejecutivo bonaerense que se efectivicen medidas para el cumplimiento de la ley 15002 que prohíbe el expendio de nafta a conductores y acompañantes de motos y cuatriciclos que no tengan puesto el casco reglamentario.