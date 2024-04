Ducati Diavel, exclusividad y desempeño para Bentley

Ha nacido la Ducati Diavel for Bentley, una moto cargada de carácter y exclusividad que se ha inspirado fuertemente en el fabricante de Crewe (Bentley). Tanto Ducati como la automotriz, forman parte de Grupo Volkswagen y eso ha hecho posible este proyecto tan interesante. El binomio ha tratado de buscar los máximos niveles de prestaciones, siempre con la artesanía que caracteriza estos trabajos.

Así que tomaron como base la Ducati Diavel V4 y la transformaron inspirándose en el Bentley Batur (modelo del que apenas se harán 18 unidades). En cuanto a la moto, lleva el motor Granturismo V4 de 1.158 cc con 168 CV, nada mal… En este caso, se tiñe del color Scarab Green, muy británico y elegante, que destaca entre otros elementos. Por ejemplo, las llantas forjadas acabadas en Dark TitaniumSatin recuerdan a las del coche.

Entre otras modificaciones, la Ducati Diavel for Bentley cuenta con un tomas laterales que imitan la parrilla del Batur, con acabado en dos colores. El carenado y la parte del depósito toman como referencia las líneas del capó del coche. Además, tiene un colín del asiento monoplaza que recuerda a la zaga. La fibra de carbono está muy presente en zonas como la cubierta del faro, el motor, el radiador, los paneles laterales o el escape. El asiento va rematado por Alcántara en color negro y lleva el logotipo de Bentley bordado en rojo.

La moto cuenta con su certificado de autenticidad, un asiento para el pasajero y una cubierta. También cuenta con una placa en la cubierta de fibra de carbono de la culata con la numeración. Y es que la Ducati Diavel for Bentley está limitada a apenas 500 unidades a nivel mundial. Para los que no se conformen, también habrá una serie más exclusiva. Serán las Diavel for Bentley Mulliner, de las que se harán 50 unidades con una configuración diferente. Los clientes podrán elegir el mismo color que en sus coches y más colores para sillín (asiento pequeño), pinzas de freno delanteras, piezas de fibra de carbono y llantas.

Nueva dimensión de movilidad



La automotriz surcoreana KIA, presentó su nueva plataforma de vehículos modulares denominada Platform Beyond Vehicle (PBV-Plataforma más allá del vehículo), que se centra en modelos utilitarios que pueden ser configurables según las necesidades del cliente. En total, el fabricante asiático exhibió varios vehículos utilitarios (monovolúmenes – furgonetas) sobre el chasis PBV: versiones del Concept PV5, el Concept PV7 y el Concept PV1. Todos ellos, lógicamente, impulsados mediante un sistema 100% eléctrico.

La punta de lanza será el KIA Concept PV5, que llegará el próximo año 2025 y que será realmente versátil. Ofrecerá soluciones ejemplares para empresas y será un vehículo ideal para grandes flotas por sus posibilidades de conectividad. Esa sería la primera fase de este proyecto con la plataforma PBV, pues más adelante se integrará la inteligencia artificial para ofrecer experiencias personalizadas.

La modularidad que ofrece esta plataforma es envidiable. Hablan de una estructura sin soldadura bautizada como Dynamic Hybrid para poder transformar el vehículo «in situ». De esta forma, se podría tener un taxi para llevar pasajeros durante el día, una furgoneta de reparto por la noche y un vehículo recreativo para los fines de semana. El único sector inamovible es el área del conductor y del pasajero, aparece una enorme pantalla envolvente, mientras que el volante alberga su propia pantalla en el centro.

Después llegarán otros productos con la misma plataforma. El Concept PV1 es el pequeño de la gama. Por otro lado, el Concept PV7 es el más grande para poder ofrecer un espacio superior y una autonomía aumentada. Los modelos PBV serán fabricados a partir de 2025 en la planta de Autoland Hwaseong, Corea, con una capacidad anual de 150.000 unidades.

(*) Conductor del programa televisivo Hablemos de Autos, que se emite por TeleJunín.