Famosos, periodistas y políticos estarían vinculados a la red de pedofilia nacional

La fiscal María Soledad Garibaldi, quien encabeza la investigación por una red que prostituía a jugadores de las inferiores del Club Atlético Independiente, afirmó que "la causa se inició con cinco personas sospechadas que ya están detenidas: ahora vamos por más".

Contó que la investigación avanza con nuevas pruebas y pronto convocarán a personas que en estos días sostuvieron públicamente tener datos sobre estas prácticas con jugadores menores de edad. Uno de ellos fue el ex campeón del mundo en Argentina '78, Daniel Bertoni, quien aseguró: "La verdad que esto existió siempre; en la época nuestra también había rumores de estas cosas".

"Me sorprendió que Bertoni haya dicho que pasaba en su época porque yo no había calculado tantos años", comentó la fiscal, aunque aclaró que por el momento no quiere ahondar en el tema: "Por unos días no daré información sobre la causa para no perjudicar la investigación", se excusó.

En esa línea, se supo que la causa posiblemente llegue a salpicar otros ámbitos y no sería una sorpresa que surjan nombres de personalidades ligadas al espectáculo, el periodismo y la política en medio de esta historia espeluznante.

En ámbitos judiciales se afirma que hay nombres concretos bajo la lupa. Según fuentes del máximo poder judicial bonaerense, ya figuran en el expediente menciones a personajes de la farándula y el poder.

Los investigadores insisten, ya no con el drama de la pensión de Independiente, sino con la tragedia de cientos de víctimas que todavía no hablaron. Según sus hipótesis, chicos, y también chicas, menores de edad que eran reclutados a cambio de dinero, pasajes y falsas promesas de fama.