El Gobierno apoya a las Pymes industriales como motor del cambio

ENFOQUE

Gradualmente, con políticas y métodos adecuados, la actividad industrial de la Provincia de Buenos Aires se encuentra inmersa en un proceso de reactivación sostenido.

Los datos de crecimiento de la producción industrial para el primer semestre de 2017 aportados por el Indec, luego de un período de 5 años de caídas consecutivas en las ventas externas de manufacturas, reflejan un crecimiento del 7,8% interanual (US$ 11.985 millones) en el sector.

Además, en la comparación de junio con respecto al mismo mes de 2016, se observaron subas en la producción de productos minerales no metálicos (18 %), la industria automotriz (15,9%), el sector metalmecánico (15,4%), tabaco (15,4%), productos de caucho y plástico (9,5%), edición e impresión (8,9%), elaboración de productos químicos (5,4%), bloque de papel y cartón (3,5%), producción alimenticia (3,2%), metales básicos (0,7%) y refinación del petróleo (0,3%).

Por otra parte, los despachos de cemento crecieron 18,8% durante el séptimo mes del año, como así también los materiales para la construcción (+23,7%); en tanto que la utilización de la capacidad instalada trepó al 67,1% debido al incremento de la actividad fabril.

En cuanto al empleo industrial registrado, en términos intermensuales, se manifiesta una estabilidad en el mercado de trabajo.

Todas estas cifras son indicadores del impulso que el Gobierno viene aplicando a la actividad productiva industrial, trazando el sendero de crecimiento y desarrollo futuro.

El contexto señalado alienta la realización de nuevas inversiones para la concreción de proyectos en la provincia de Buenos Aires que es el distrito más atractivo por su importancia, producción, infraestructura y cantidad de habitantes.

En este sentido, quienes primero confiaron en esa reactivación, ya gozan de sus beneficios frente a esta nueva situación

Para impulsar el progreso productivo, la Provincia, conjuntamente con el Estado Nacional, comenzó el plan de obras públicas más ambicioso de la historia, generando un fuerte impacto en el vecino y en el sector industrial, donde la mejora en redes de comunicación, vías navegables, puertos y caminos, permitirá una mejor logística para acrecentar la competitividad y productividad de las empresas.

Este plan de infraestructura contempla la extensión de los servicios básicos de agua potable y cloacas, para llegar a la mayor cantidad de población, en beneficio de la salud y el bienestar general; al igual que el Metrobús, que redujo significativamente el tiempo de viaje de quienes emplean el transporte público.

Asimismo, la sanción de la Ley de Fomento a la Pyme, promovida por el Ministerio de Producción Nacional, acercó mejoras impositivas y crediticias a las MiPymes. Entre ellas, la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, la compensación del Impuesto a Créditos y Débitos Bancarios, la desgravación del Impuesto a las Ganancias, devolución de IVA de las inversiones a través de un Bono de crédito fiscal para el pago de impuestos, elevación de los umbrales de retención de IVA, en 135%, y de percepción de Ganancias, en 400%; la extensión de 180 a 365 días del plazo para el ingreso de divisas, con el mejoramiento de competitividad para empresas exportadoras.

Esto se complementa con una política de préstamos muy accesibles otorgados por el Gobierno a través de los bancos Provincia (Bapro), Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Cabe agregar que, a iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional y por primera vez en la historia, el Congreso sancionó durante este año la ley de emprendedores.

Del total de empresas registradas en la Ley hasta agosto, de las cuales más de la mitad se ubican en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, las microempresas representan el 76,7%, mientras que 19% son pequeñas y el 4,3% restante corresponde al rango de las medianas.

Los sectores se dividen de la siguiente manera: servicios reúne a 37,9% de las empresas, comercio 26%, agroindustriales 19,3%, industriales 12,6%, construcción 3,9%, actividad minera 0,3%.

Actualmente, en la Provincia una de cada tres PyMEs se encuentran adheridas a la Ley.

En un corto plazo, la gobernadora María Eugenia Vidal supo transmitir a todos los bonaerenses que con esfuerzo es posible hacer las cosas bien y que no hay soluciones mágicas.

Bajo ese precepto, el Ministerio de Producción lleva adelante el programa "Producción en tu Municipio", en el que junto a la Nación, los Municipios, Cámaras Empresariales y oficinas provinciales como Bapro, el Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba), el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), acerca al aparato productivo un conjunto de programas disponibles, brindando al mismo tiempo un canal para formular consultas y resolver inquietudes.

De igual manera, con el objeto de promover la generación de negocios, estamos organizando "rondas de negocios intersectoriales" que ponen foco en la integración y complementación empresaria y "rondas de negocios comerciales" destinadas a incrementar la participación de MiPymes en las cadenas comerciales de supermercadismo mayorista y minorista.

Con la política de transparencia, informatización y descentralización del estado que lleva adelante la gobernación con el Boletín Oficial o el Expediente Electrónico, junto al Ministerio de Modernización estamos trabajando en el Trámite Único Simplificado (TUS), en virtud del cual todo aquel interesado podrá iniciar y gestionar sus trámites por ante el Ministerio de Producción por medio electrónico, sin necesidad de tener que acercarse a La Plata.

En lo que se refiere a la cuestión energética, continuamos trabajando con la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía de la Nación y cámaras empresariales en acciones tendientes a optimizar el consumo para lograr un ahorro significativo.

Un claro ejemplo es la aprobación de una línea de crédito por 60 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para fomentar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas en el territorio nacional, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con el que se busca darle preponderancia al uso de energías renovables y de eficiencia energética, a la inversión productiva y al desarrollo del comercio exterior.

Especialmente, se pone el foco en las Pymes procurando que las mismas puedan reducir el consumo a través de acciones sencillas y muchas veces desconocidas.

El Gobierno provincial cuenta además con un programa de subsidios de tarifas aplicable a industrias electrointensivas, habiéndose beneficiado a 455 empresas que verán reflejada la bonificación de tarifa en la próxima facturación de su distribuidora, con descuentos escalonados que van del 20 al 5% en los primeros 15.000 MWh consumidos entre febrero de este año y el 31 de enero de 2018. De este plan también participa la Secretaría de Industria de la Nación.

El país tuvo que atravesar momentos difíciles pero necesarios para llevar adelante cambios estructurales que era menester afrontar. A partir de ello, se ha retomado la senda del crecimiento, sostenido y sustentable en el tiempo.

Nuestra industria es una parte vital de esa reactivación, en especial las MiPymes. Principalmente a ellas deseamos transmitirles nuestro compromiso de seguir trabajando día a día para que sean el motor del cambio.

(*) Ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires.