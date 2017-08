ESTEBAN BULLRICH, CANDIDATO DE CAMBIEMOS

El precandidato de Cambiemos a senador nacional, Esteban Bullrich, sostuvo que "la gente está mejor que hace dos años" y aseguró que "recién ahora" la economía se está "empezando a recuperar".

"La gente está mejor que hace dos años porque ve que hay cambios profundos en obras que nunca se habían hecho: cinco millones de cloacas, las obras en las rutas, el SAME, pero además porque ve luchas simbólicas como pelearse con las mafias del narcotráfico. En términos generales no tengo dudas de que están mejor", remarcó.

En declaraciones periodísticas se refirió también al rumbo económico e indicó: "Recién ahora estamos empezando a recuperar. Tuvimos que hacer un reacomodamiento de la economía. Todo el año que pasamos estuvimos haciendo los cimientos. Estamos trabajando para que las mejoras les llegue a cada uno".

En el mismo sentido, Bullrich sostuvo que "cada día se ve un empleo más, esos brotes verdes que se empezaban a ver ahora son algo general", tras lo cual aseguró que "a algunos ya les llegó el cambio y a los otros ya les va a llegar".

Por otra parte, el exministro de Educación defendió sus dichos en contra del aborto que generaron polémica esta semana: "Es mi posición, defiendo la vida ante todo y por eso no estoy a favor de la despenalización del aborto".

Bullrich vinculó días atrás el movimiento #NiUnaMenos con el aborto al afirmar que esa expresión también se aplica "si hay una beba adentro, porque también la estás matando".