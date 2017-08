CFK alerta que cae el consumo de comida

La precandidata de Unidad Ciudadana a senadora nacional Cristina Kirchner visitó el distrito bonaerense Almirante Brown, donde afirmó que "lo más distintivo de esta crisis es la caída en el consumo de comida y es lo más desesperante" y pidió "el voto de la sociedad para poner un freno a todo esto".

La expresidenta visitó el Autoservicio Nino y luego se reunió con almaceneros en el depósito de la Cooperativa Grupo Glew, integrada por 15 almacenes que se organizan para hacer compras en conjunto y lograr mejores precios para los vecinos.

La precandidata sostuvo que "lo más distintivo de esta crisis es la caída en el consumo de comida y es lo más desesperante" y agregó: "Por ahí escucho que dicen que los que están sufriendo tienen que esperar, ¿cómo va a esperar una madre que no le puede comprar leche, pan y carne para sus hijos?".

Al respecto, la exmandataria apeló a "los sectores que todavía no les va tan mal" y preguntó: "¿Qué harían si no pudiesen darle leche, pan y carne a sus hijos?".