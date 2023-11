Piden ampliar la indagatoria de expolicía juninense Ariel Zanchetta, que es acusado de espía

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ampliar la indagatoria del expolicía detenido Ariel Zanchetta, el juninense acusado por supuestas maniobras de espionaje sobre jueces, políticos, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, según surge de un dictamen de más de 150 páginas.

"Las evidencias relevadas hasta el momento demuestran que Ariel Pedro Zanchetta, en forma previa al objeto de la presente pesquisa, se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina -desde el año 1988 hasta el 2013- ; y que, en ese marco, habría obtenido formación y experiencia en la realización de actividades de inteligencia", sostuvo el fiscal en su dictamen.

Pollicita señaló también que Zanchetta "habría sido incorporado como agente 'inorgánico' -cuanto menos hasta fines de 2015- para la Secretaría de Inteligencia de la Nación, rol desde el cual habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de dicho organismo", según quedó consignado en el dictamen.

Los elementos digitales incautados en poder de Zanchetta, siguió el fiscal, "evidencian que el nombrado por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas obtuvo y reunió información personal de miles de personas -entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia".

"Estos documentos poseen distinto nivel de detalle -o de avance sobre la intimidad de las personas-, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales, etcétera", continuó Pollicita.

"Lo expuesto hasta aquí permite sostener fundadamente, con el grado de certeza requerido para esta instancia del proceso, la responsabilidad penal de Ariel Zanchetta -y de otras personas que aún resta identificar- en relación a la realización de actividades de espionaje ilegal en los términos del artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia Nacional, todo lo cual será desarrollado in extenso en el acápite siguiente", concluyó el fiscal.

En el dictamen se mencionan también los antecedentes de Zanchetta en materia académica y laboral, como un currículum encontrado en una laptop marca Toshiba que figura en la página 23.

La declaración indagatoria

En su declaración indagatoria del pasado junio, Zanchetta dijo que no conoce al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y tampoco a Tomás Patricio Hvalica, investigado en otra causa por supuestas interferencias a comunicaciones privadas, según lo informado por Clarín.

“Sobre la base de datos de Sudamericana Data, se ha consultado los informes por mi labor como periodista, si bien no me he recibido como tal, ejerzo dicha labor, con esos datos se ha publicado una nota sobre los sueldos de los jueces que se hablaba en ese momento, sobre que no pagaban el impuesto a las ganancias”, agregó.

En realidad “son dos notas (sobre los jueces) salieron, una antes y otra más reciente; la primera – que no fue de mi autoría- fue en el año 2021 en el medio RealPolitik y la segunda fue en agosto o septiembre de 2022 aproximadamente, enclave.ar, la cual sí fue de mi autoría”.

Puntualizó Zanchetta que “trabajé del año 2013 al año 2016 en el que depende del Arzobispado de Mercedes y fui director de la Radio LT20 Radio Junín –razón social Pincen-”. “En ese diario fui gerente operativo cuando el director era Omar Bello y quien falleció en un accidente de tránsito en marzo de 2015”, agregó según consigna el diario Clarín.

En cuanto a las consultas con la empresa de antecedentes comerciales SudamericanaData, dijo que “en el 2022 tenía un abono básico de 400 consultas mensuales por la suma de 4000 pesos”. Precisó que a Mario Fernando Ares, dueño de SudamericanaData: “Lo conocí un par de veces, porque él tenía una empresa de recursos humanos”.

En su indagatoria en junio, Zanchetta –quien cumple prisión preventiva- negó tener vínculos los servicios de inteligencia y afirmó que pidió más de dos mil informes de antecedentes de jueces y fiscales porque desde que se retiró de esa fuerza “trabajo de periodista” para la Agencia Nova, RealPolitik y otros sitios periodísticos.

Los investigados

Por otro lado, los informes de inteligencia detectados reflejan, según lo dictaminado por el fiscal, que el exagente de la PFA espió a decenas de personas con trayectoria pública en las actividades partidaria, sindical, judicial, mediática y empresarial.

Entre los dirigentes políticos sobre los que Zanchetta reunió información se encuentran Sergio Massa, Alberto Fernández, Axel Kicillof, Patricia Bullrich, Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Máximo Kirchner, Juan Manuel Urtubey, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich y Jorge Capitanich.

Además, fueron monitoreados Juan Grabois, Milagro Sala, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Píparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín De la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde y Antonio Bonfatti.

En la lista de personalidades del ámbito partidario sobre los que buscó información están también Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo 'Wado' De Pedro, Amado Boudou, el fallecido Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky y Julio Zamora.

Del dictamen de Pollicita surge que los dispositivos de Zanchetta contenían informes sobre el gremialista Marcelo Balcedo, los funcionarios bonaerenses Sergio Berni y Andrés Larroque, el periodista Joaquín Morales Solá y los empresarios de medios Héctor Magnetto y Daniel Hadad. En cuando al ámbito de la Justicia, el policía retirado disponía de información sobre Eduardo Casal, Rodolfo Canicoba, Sebastián Casanello, Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone.

La nómina de personas con exposición pública espiadas continúa con Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Milani, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión y Nicolás Kreplak.

También figuran los periodistas Jorge Fontevecchia, Roberto Navarro, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Christian Sanz, Ángel Etchecopar y Pablo Duggan, al igual que los empresarios Ángel Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli y Alfredo Coto, entre otros.

Los espiados también podrían ser artistas (Teresa Parodi, Tristán Bauer, Alfredo Casero y 'El Dipy'), dirigentes de clubes de fútbol (Claudio Tapia, Daniel Angelici, Juan Sebastián Verón, Rodolfo D'Onofrio) y referentes del movimiento obrero como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Omar Plaini y Pablo Micheli, entre otros.

Los hallazgos se produjeron en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema. En la causa también está detenido el joven misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes causas vinculadas a hackeos, y reconoció haber hecho maniobras de duplicación de SIM.

En el marco de esta causa fue allanado ayer el domicilio y la oficina de Fabián Rodríguez, subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.

Zanchetta fue arrestado a mitad de este año en Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes a la compañía Sudamericadata (que funcionaba de forma irregular para prestar el servicio similar a la base Nosis, según indicaron fuentes judiciales) sobre los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Con domicilio en Junín, el historial reciente de Zanchetta incluye además un pedido de información a la empresa Sudamericadata sobre el comisario mayor Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esa solicitud de información se realizó el día anterior al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Un compañero me dijo que lo atendiera, que era un periodista de Junín"

El diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se desvinculó del escándalo de espionaje y afirmó que no conoce al agente inorgánico Ariel Zanchetta, al tiempo que denunció que se trata de "una operación para descalificar el juicio político" a los integrantes de la Corte Suprema.

"Hace 17 días hice una presentación ante el Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, cuando trascendió que mi contacto estaba en el teléfono de esta persona detenida: pedí que me convocaran si consideraban que tenía que explicar algo", sostuvo el dirigente kirchnerista.

En entrevistas televisivas y radiales que brindó luego de que se lo vinculara con Zanchetta, el legislador oficialista explicó: "Tuve tres intercambios con esta persona, a quien no conozco, no tengo la menor idea de quién es, nunca le pedí información y mucho menos le compré información. Solamente tuve un contacto cuando un compañero me dijo que lo atendiera, que era un periodista de Junín".

Al ser consultado sobre esos intercambios que mantuvo, Tailhade comentó que Zanchetta primero le escribió para ofrecerle el listado de causas en las que está involucrada la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió; luego para decirle que tenía "algo interesante" sobre el senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez; y finalmente, en diciembre de 2022, para pasarle el link en el que se habían subido los chats del escándalo del viaje de miembros de la Justicia, funcionarios porteños y directivos mediáticos a Lago Escondido.

El diputado nacional apuntó contra la Corte Suprema y afirmó que "lo que están haciendo es una operación, que fue armada por (el presidente del máximo tribunal) Horacio Rosatti y (el ex funcionario judicial) Silvio Robles".

"Esto no tiene un objetivo contra mí, para meterme preso, sino para descalificar el juicio político" a los integrantes de la Corte Suprema, consideró. Y añadió: "Nos apretaron y extorsionaron para que dejáramos el juicio político".

Asimismo, el dirigente kirchnerista negó estar vinculado con el mundo del espionaje ilegal: "No tengo absoluta nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a laburar, a investigar, a juntar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas".