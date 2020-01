Nueva pista a cinco años de la muerte de Nisman

Se cumplen hoy cinco años de la muerte del fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman, un aniversario que se ve enmarcado por la aparición de una nueva pista sobre la hipótesis de involucramiento de espías estatales y el acto de recordación que tendrá amplia participación política.

El domingo en que Nisman estaba muerto y aún no habían hallado su cuerpo, un agente de la Side fue tomado por una antena de telefonía que queda a sólo una cuadra de la casa de Lagomarsino, en Martínez, Buenos Aires.

Desde allí se comunicó 27 veces con altos funcionarios de Inteligencia y se desconectó minutos antes de que hallaran el cadáver del fiscal, informó ayer la prensa metropolitana, al revelar una nueva línea investigativa en el caso.

A esa novedad, ayer el técnico en informática Diego Lagomarsino respondió que no formó parte de un plan para matar al fiscal federal y reclamó, una vez más, que la causa en la que se lo investiga pase a juicio oral en el que pueda verse que es inocente porque, dijo, “se puede juzgar lo que hay, no lo que no hay”.

“No puedo ser parte de un plan con el que no tuve contacto, ni una llamada telefónica, nada”, sostuvo Lagomarsino en diálogo con Télam al responder sobre las acusaciones judiciales que lo ubican como partícipe necesario del supuesto homicidio del fiscal de la causa Amia, de quien fuera asesor informático.

Además, recordó que a él ya lo “investigaron y no encontraron ni un solo contacto extraño”.

“Es obvio que en estos cinco años investigaron a todos mis contactos y no encontraron nada. Se puede juzgar lo que hay, no lo que no hay”, acotó.

El especialista en informática quedó involucrado en la investigación por ser el dueño del arma de la cual salió el disparo que mató a Nisman, aunque asegura que el fiscal se la había pedido prestada porque temía por la seguridad de sus hijas y que por eso se la dio.

Acto

Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, será recordado hoy en un acto convocado por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, sus familiares y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) realizarán un homenaje mañana en el cementerio de La Tablada.

El acto convocado por Juntos por el Cambio, integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se realizará mañana a las 18 en Plaza Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, a pocos metros del Palacio de Tribunales, informó ese espacio en un comunicado en el que sostuvo que la convocatoria se replicará “en todas las principales plazas del país”.