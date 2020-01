Según Natalia Donati, "la tasa aumenta un 100 % pero la seguridad es cada vez peor"

Mientras la ciudad atraviesa una fuerte ola de delitos, el Concejo Deliberante, a través de los votos de los concejales de Juntos por el Cambio, aprobó el último viernes un aumento de tasas de 50% de promedio, pero en el caso de la tasa seguridad es el 100%.

Al respecto, la concejal Natalia Donati, del Frente de Todos, manifestó que "La ciudad esta cada vez más insegura, y lamentablemente las mujeres siempre son las más vulnerables ante el delito y la violencia".

"Todos los días tomamos contacto con vecinos que son víctimas de la violencia y el delito que existe en la ciudad. Ya sea en la vía pública o dentro de las propias casas, ya nadie se siente completamente seguro en Junín. Obviamente, a medida que nos alejamos de la zona céntrica va aumentando la inseguridad, agregó Donati.



Afirma que “muchas tasas no tienen contraprestación”

Para finalizar, la edil de la oposición expresó que "La semana pasada, dimos la discusión en sesión del Concejo Deliberante y nos negamos a acompañar el aumento de tasas que propuso el intendente, porque justamente, entendemos que muchas de las tasas no tienen contraprestación. Este es el segundo año consecutivo que la tasa complementaria de seguridad aumenta un 100%, sin embargo, todo ese esfuerzo que hacen los vecinos, no se ve en un mejor servicio, ni tampoco en un descenso del delito. La tasa aumenta, pero la seguridad es cada vez peor", cerró la integrante del H. Concejo Deliberante de Junín.