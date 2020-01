Abogados de Donza apelarán la condena

Los asesores letrados del ex comisario Alberto Donza apelarán la condena a 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Criminal 1 de Pergamino por la tragedia en la Comisaría Primera en marzo de 2017, donde detenidos provocaron un incendio en los calabozos, que mató a siete de 19 presos.

Junto al ex funcionario policial, otros cinco efectivos recibieron diferentes penas: 14 años al ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva; 11 al ex imaginaria Brian Carrizo y al ex oficial de refuerzo de imaginaria Matías Giulietti; 8 años al ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; y 6 años para la ex oficial Carolina Denise Guevara.

Uno de los abogados de Donza, el juninense Federico Mastropierro, confirmó que junto al Dr. Carlos Torrens apelará la resolución. Además, el defensor brindó detalles de la causa y por qué entienden que no hubo abandono de persona. La misma posición habrían adoptado los letrados de los otros condenados.

Quienes perdieron la vida fueron Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizarro (27), John Mario Chillito Claros (25) -de nacionalidad colombiana-, Juan José Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24).

El fallo

Cabe recordar que el 20 de diciembre último, los jueces Guillermo Burrone, Miguel Ángel Gaspari y Danilo Cuestas hallaron a los ex policías responsables de "abandono de persona agravado por resultado de muerte" y consideró como agravantes la pluralidad de victimas y el daño físico y psíquico a las familias y sobrevivientes de la masacre.

De los imputados, solo Donza y Eva seguirán en la Unidad Penitenciaria de Junín, ya que el resto cumple prisión domiciliaria y el tribunal decidió que sigan en esa situación.