El ex boxeador Carlos Baldomir fue condenado a 18 años de prisión por abusar de su hija

El ex campeón de boxeo argentino Carlos "Tata" Baldomir fue condenado a 18 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de su hija en reiteradas ocasiones cuando ella tenía entre 8 y 9 años de edad. El ex pugilista de 48 años está detenido desde fines de 2016, cuando su ex esposa y madre de la víctima radicó la denuncia ante el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de Santa Fe.

La condena se anunció esta mañana en la Sala N° 1 del subsuelo de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, por el tribunal presidido por Susana Luna e integrado por los jueces Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche.

Desde el día que fue detenido en Junín, donde vivía y trabajaba en un gimnasio, la Justicia le negó tres pedidos de excarcelación y estuvo detenido en la cárcel de Las Flores.

Baldomir fue encontrado culpable de "abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual gravemente ultrajante calificado", por haber sometido varias veces a su hija cuando ella tenía entre 8 y 9 años en la casa familiar que compartían; en otra oportunidad, en un auto donde viajaban junto a otros familiares, después de una cena y en su vivienda de Junín durante los veranos.

El ex boxeador, nacido en abril de 1971 en el barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe, tuvo su máximo pico en su carrera deportiva el 7 de enero de 2006 cuando se consagró campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría welter en el Madison Square Garden de Nueva York.