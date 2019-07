Se conocerá la sentencia contra el Tata Baldomir

El juicio oral contra el ex campeón mundial de boxeo, Carlos Baldomir, acusado de abusar de su hija menor llega hoy a su fin, ya que se conocerá la sentencia, a cargo del tribunal que conforman la jueza Susana Luna y los jueces Pablo Bu-saniche y Rodolfo Mingarini.

El pronunciamiento está previsto para las 10 de la mañana, en la Sala N° 1 del subsuelo de los Tribunales de Santa Fe, según informó la Oficina de Prensa y Difusión del Poder Judicial de la provincia.

Si bien el debate se realizó a puertas cerradas, hoy podrán presenciar la lectura de la sentencia el público y la prensa, tal lo indicó el diario El Litoral.

En el inicio del juicio, que comenzó el pasado jueves, sorprendió la reacción del ex campeón mundial de boxeo en la categoría welter que en el ingreso a la sala alzó sus puños y se mostró desafiante y con gestos que se percibieron amenazantes, ante los presentes.

Durante el jueves y viernes pasado declararon en la causa más de veinte testigos y el lunes las partes formularon los alegatos finales.

Los fiscales de la Unidad Gefas, Alejandra del Río Ayala, Federico Grimberg; y los abogados querellantes, Alejandro Otte y Sebastián Oroño, solicitaron 20 años de prisión para Baldomir.

En tanto la defensa, a cargo de los abogados Martín Durando y Gonzalo Fuente, plantearon la inocencia de Baldomir y pidieron su libertad.

Baldomir se encuentra privado de su libertad desde hace dos años y ocho meses, luego de una denuncia de su ex esposa por hechos ocurridos entre 2012 y 2014 y cuya víctima sería la menor de sus hijas.

Los fiscales del MPA acusaron al púgil como probable autor de los delitos de “abuso sexual y abuso sexual gravemente ultrajante”, calificado por ser el imputado ascendiente de la víctima; por la convivencia preexistente con la niña; y por tratarse de una menor de 18 años; y “promoción a la corrupción de menores”.

Los hechos fueron ubicados en las ciudades de Santa Fe y Junín en los veranos de 2012, 2013 y un episodio ocurrido en febrero de 2014 en Sauce Viejo, cuando la víctima tenía entre 7 y 8 años de edad.