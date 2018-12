Crearon por ley un Instituto Universitario para la Policía de la provincia de Buenos Aires

La Cámara de Senadores bonaerense sancionó hoy la ley que crea el Instituto Universitario Policial provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich", con el objetivo de mejorar la formación de los efectivos de la fuerza.

La iniciativa, que fue aprobada en la sesión extraordinaria que realizó el Senado, establece que el instituto tendrá carácter descentralizado y regionalizado, con una oferta académica articulada con cada una de las sedes de las academias policiales.

Las carreras que se dictarán en la universidad serán abiertas a cualquier persona con título universitario, pero no habilitará para el ejercicio de la función policial, sino que será complementario a esta. El acceso a la formación universitaria propone que los futuros miembros de la fuerza de seguridad tengan grados de licenciatura y de postgrado.

"La profundización del conocimiento a través de la enseñanza universitaria brindará un soporte académico que se verá reflejado en nuevos saberes y competencias en el desarrollo de la función pública policial", sostuvo en los fundamentos el Poder Ejecutivo, que fue el que impulsó el proyecto.

Durante la sesión, el senador Marcelo Pacífico (Cambiemos) aseguró que la policía "está en un proceso de transformación que reclamó la fuerza y la comunidad y la profesionalización es esencial".

"Representa un salto de calidad educativa y en la formación de la fuerza que hoy cuenta con unos 93 mil hombres", explicó y aseguró que el instituto "va a genera el ámbito para que los efectivos accedan a esos niveles de formación de manera gratuita".

Cabe recordar que en el año 2008 se creó en la Ciudad de Buenos Aires el Instituto Superior de la Seguridad Pública, que tiene la impronta destacada de capacitar funcional y académicamente no solo al personal de la Policía de la Ciudad sino a todo sujeto público o privado vinculado a la seguridad y a la investigación científica.

Por su parte, los objetivos del Instituto Universitario Policial Provincial, según el proyecto se dirigen claramente a buscar la jerarquización y formación académica del funcionario policial, la investigación científica en las materias relacionadas a la seguridad y también a abrir los claustros universitarios a la comunidad provincial y en forma gratuita.

El encargado de llevar la voz y defender el proyecto fue el diputado zarateño, Matías Ranzini que consideró que “la Gobernadora María Eugenia Vidal y el Ministro Cristian Ritondo están encabezando la lucha contra las mafias en nuestra Provincia, y la creación de esta universidad es una herramienta más para tener mejores policías, para poder derrotar a estas organizaciones delictivas que se habían adueñado de nuestras calles”, y agregó “desde la Legislatura vamos a seguir generando aportes para tener una Policía cada vez mejor”.

Se destacó durante el tratamiento que “como las principales policías del mundo”, con la iniciativa se buscar una oferta universitaria que no solo esté relacionada al funcionario policial, sino que procure su apertura a la comunidad, entendiendo que “es un modo muy eficiente de integrar a la institución con la población que debe proteger y servir”.