En 2018 hay 14 fallecidos en más de 30 accidentes de tránsito sobre Ruta Nº 7

Una sumatoria de los accidentes de tránsito ocurridos sobre Ruta Nacional 7, entre San Andrés de Giles y el partido de Leandro N. Alem, da como resultado 14 víctimas fatales en más de treinta incidentes viales en los 11 meses transcurridos de 2018.

El foco conflictivo y con más siniestros se observa entre los kilómetros 196 y 260, más precisamente el tramo que conecta las ciudades de Chacabuco y Junín donde actualmente avanza a buen ritmo la obra de la autopista con la colocación del asfalto y los distribuidores.

Según los datos en febrero hubo seis hechos, seis en abril, tres en mayo, uno en junio, cinco en julio, seis en agosto, tres en septiembre, cuatro en octubre y dos en noviembre. Hubo cuatro muertos en abril, cuatro en mayo, uno en agosto, dos en septiembre y tres en octubre.

Febrero

En la tarde del primer día de febrero se produjo un accidente sobre el kilómetro 193, a la altura de la ciudad de Chacabuco. Tres personas de 67, 14 y 13 años que viajaban en el auto VW Fox resultaron heridas tras el vuelco y fueron internadas en el Hospital Municipal. Dos de ellos permanecieron en el sector de cirugía y terapia intensiva por politraumatismos, fracturas y excoriaciones.

Seis días más tarde, se produjeron a las 4.30 y a las 6.30, dos vuelcos de automóviles.

El primero fue en el km 191, cuando un automóvil Chevrolet Corsa color gris oscuro, que circulaba sentido Chacabuco – Buenos Aires, guiado por Analía Barrozo, perdió el control, dio varios tumbos hasta que quedó con sus cuatro ruedas suspendidas. La víctima fue trasladada hacia el Hospital con un traumatismo encéfalo craneano leve.

Dos horas más tarde, en el km 167, una camioneta Toyota Hilux, que circulaba sentido Carmen de Areco – Chacabuco, guiada por Rubén Osmar Romero acompañado por Marcelino Oscar Romero, Roque Raúl Romero y Cristian Cesar Delgado, perdió el control del rodado y volcó. Sufrieron lesiones leves.

En la mañana del 14, dos vehículos chocaron a la altura del kilómetro 234. El accidente fue protagonizado por una Renault Kangoo, con cuatro ocupantes de la ciudad de Lincoln, y una camioneta Ford Ranger conducida por una vecina de Los Toldos. Hubo heridos con traumatismo de cráneo y heridas cortantes.

En horas de la noche del día 17, alrededor de las 20.30 un automóvil Volkswagen Polo despistó en el cruce de la Ruta Nacional 7 y avenida Circunvalación, quedando en la banquina sobre una de las bifurcaciones.

El último día del mes, en cercanías de O’Higgins, un auto y una camioneta protagonizaron el siniestro y tres personas resultaron heridas. Uno de los ocupantes del auto quedó atrapado en el vehículo y fue rescatado para luego ser trasladado al Hospital Municipal.



Abril

El primer accidente fatal ocurrió en la madrugada del 1 de abril, en proximidades del kilómetro 342,8, partido de Leandro N. Alem. Alrededor de las 3.30, un Volkswagen Gol, en el que transitaban Carlos Tomás Maldonado, de 38 años, y su primo Sebastián Gnazzo, de 17, impactó fuertemente contra una columna de alumbrado público. Como consecuencia del choque, ambos hombres, radicados en la localidad de Alberdi, perdieron la vida.

En horas de la madrugada del 5 de abril, un camión que transportaba cereales, volcó quedando sobre la cinta asfáltica y la banquina. El conductor fue trasladado al Hospital Municipal de Chacabuco con traumatismos múltiples.

Más tarde, el mismo día, en una de las aristas que rodea a la localidad de Chacabuco, otro camión, por motivos que se desconocen, volcó con un acoplado cargado de granos que llevaba enganchado.

Picada mortal: en la madrugada del 20 de abril, se registró una picada mortal en la Ruta 7, a 100 metros del acceso Elguea Román de Chacabuco. En el hecho estuvieron involucrados dos motociclistas que circulaban a gran velocidad. Un joven de 19 años, identificado como Tomás Gaitán, perdió la vida en el siniestro. Por otro lado, Villanueva, de 20 años, resultó herido con traumatismo y ecoriaciones en el Hospital Municipal.

El 23 de abril, alrededor de las 6, en la Curva del Sol (Chacabuco), una camioneta Fiat Strada chocó contra el guardarrail debido a la poca visibilidad. Solo se registraron daños materiales en el vehículo, ya que sus tres ocupantes resultaron ilesos.

En la noche del 27 de abril falleció un joven tras ser embestido de frente por un auto, en el kilómetro 237 a la altura del Puente del Río Salado, dentro del partido de Junín. Se trata de Patricio Zárate, de 32 años, con domicilio en Borchex 682 de Junín, quien circulaba por la calzada nacional a bordo de una motocicleta Corven 150 de color negra, en sentido Junín – Chacabuco. Según trascendió, un camión habría colisionado la moto por detrás, por lo que perdió el control y cruzó de carril.

Mayo

En horas del mediodía del viernes 4 de mayo, se produjo un accidente fatal a la altura del kilómetro 129 tras una fuerte colisión frontal entre dos automóviles, donde fallecieron dos vecinos de Carmen de Areco. El hecho se produjo cuando ambos vehículos realizaron una maniobra de “esquive” que los llevó a la banquina (en esa zona se está realizando la autopista). Al costado de la cinta asfáltica, el Renault Megane color gris tripulado por dos sujetos de Junín colisionó con un Peugeot 205 color rojo con dos ocupantes de Carmen de Areco.

La brutalidad del impacto causó el fallecimiento en el acto de los vecinos de Areco, identificados como Antonio Bianchi y Damián Flores, ambos mayores de edad, mientras que los ocupantes del otro auto, los juninenses Damián Andrés González, de 33 años (conductor) y un joven de 19 años de apellido Bianco, fueron trasladados al nosocomio de la localidad de Carmen de Areco con heridas de consideración.

En la mañana del día 17, sobre el km 200, un auto sufrió un despiste luego de esquivar a dos vehículos en situación de sobrepaso que no habrían reparado en que este auto venía de frente. Por fortuna, el conductor resultó ileso.

En horas del mediodía del día 19, a la altura del kilómetro 230, en jurisdicción de la localidad de O'Higgins, colisionaron dos automóviles cuyos conductores fallecieron al instante tras una violenta colisión frontal.

Uno de los vehículos protagonistas del siniestro fue un Honda Fit, cuya acompañante, Pierina Reggio de 64 años sufrió heridas de consideración. En ese automóvil viajaba un matrimonio oriundo de Villa Adelina, desde donde habían partido en horas de la mañana con destino a Junín a visitar a unos amigos. El rodado era guiado por Guillermo Miraglio (esposo) quien quedó atrapado en el interior.

Por su parte, el conductor del otro vehículo (Volkswagen Vento de color blanco) identificado como Diego Agustín Bullrich de 78 años, viajaba solo, en dirección contraria y era oriundo de Capital Federal.

Junio

El 18 de junio, sobre el kilómetro 204 de la Ruta 7, dentro del partido de Chacabuco una camioneta colisionó contra un caballo suelto que se cruzó sobre la cinta asfáltica. A raíz del fuerte impacto, el equino perdió la vida de forma instantánea. Por su parte, el conductor del rodado oriundo de Pilar resultó ileso.

Julio

El primer día del mes, cerca de las 20.30, sobre el km 216, una combi de la localidad de Ascensión, conducida por Alcides Longo (que no sufrió lesiones), chocó contra un caballo que se cruzó sobre el pavimento.

El 14, y en horas de la tarde, volcó un automóvil Volkswagen Surán que circulaba sobre el kilómetro 258 de la Ruta Nacional 7 en sentido Junín-Buenos Aires, frente a la Escuela 35, a metros del ingreso al Junín Golf Club.

A mitad de mes, sobre el kilómetro 249 un automóvil Ford Escort (que intentó sobrepasar), conducido por una mujer de 60 años acompañada por un hombre de 58 años, colisionó por detrás a un micro larga distancia de la empresa TALP conducido por Jorge Díaz de 40 años. De esta manera el vehículo de menor porte perdió el control y volcó. Todos resultaron ilesos.

En horas de la madrugada del Día del Amigo volcó un camión que transportaba alimentos de la empresa Molinos Chacabuco. El accidente de tránsito ocurrió a 20 kilómetros de la localidad de Carmen de Areco, cuando el rodado iba en sentido a San Andrés de Giles. Según informaron, el vehículo de transporte de carga era conducido por Gabriel Correa y fue embestido por una trafic, por lo que perdió el control. No hubo heridos.

El último día de julio, a la altura del kilómetro 252, colisionaron un automóvil Chevrolet Corsa, y un colectivo de la empresa Bainoto SA, sin pasajeros, guiado por Mario Pérez. Ambos protagonistas estuvieron fuera de peligro.



Agosto

Pasado el mediodía del día 4, a la altura del kilómetro 241, un Renault 19 blanco, que era conducido por Juan Carlos Napione, oriundo de Moreno, acompañado por su hijo Marcelo y Juan de los Santos, que iba en sentido Chacabuco-Junín, intentó sobrepasar a un Chevrolet Corsa conducido por Horacio Álvarez, (Alberdi) acompañado por María José Chávez y otra persona de apellido Urquiza, y sus nietos de 5 meses y 2 años.

Como consecuencia de la maniobra del auto que iba sobrepasando, se produjo la colisión lateral y despiste de los rodados hacia las banquinas. Los cinco ocupantes del Corsa fueron trasladados por ambulancias de Intermed al Hospital Interzonal de nuestra ciudad al presentar golpes en cabeza y cuerpo.

Dos vuelcos en un día: el 12 de agosto, a las 5.10, en la Curva de Coliqueo, un auto sufrió un despiste y posterior vuelco. Cerca de las 13, a la altura del kilómetro 218, otro automóvil despistó y quedó volcado en la banquina. No hubo heridos de gravedad.

En la noche del 13 de agosto, una mujer falleció tras las lesiones sufridas al colisionar el vehículo en el que viajaba contra un camión en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 129,5. En el auto Fiat Duna, viajaban Sergio Olivera, de 48 años, Ana Carolina Duarte Villalba (víctima fatal), de 37 años, y dos chicas de 11 y 18 años, todos domiciliados en Chacabuco. El resto de los ocupantes estuvieron internados, con pronóstico reservado.

Accidente en cadena: el 28 de agosto, a las 8.30, se produjo un accidente en cadena con cinco vehículos involucrados. El siniestro tuvo lugar en la intersección de Ruta 7 y Av. Ramón Hernández. Un camión Iveco, que circulaba en sentido Junín - Chacabuco colisionó de atrás a un Honda City y, a partir de allí, se produjo el choque en cadena entre un Fiat Duna, Ford Ecosport y otro camión Iveco. Los heridos fueron trasladados al hospital

Septiembre

Choque múltiple: el 22 de septiembre, a la altura del kilómetro 252, en sentido Junín – Chacabuco, por la falta de visibilidad, debido a la tierra de la obra paralela que volaba por los efectos del viento, cinco vehículos se vieron involucrados en un accidente sin lesionados graves.

Accidente fatal: el día 25 del mes, cerca de las 18.45, sobre el kilómetro 249, dentro del partido de Junín, un Peugeot 207 dominio IZO 521, que se dirigía hacia Chacabuco, perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica en mano ascendente, pudiendo salir por sus propios medios una mujer mayor de edad, identificada como Yolanda Massone de 70 años.

Momentos después, la Dra. Andrea Sarlingo confirmó la muerte del conductor que había quedado atrapado dentro del habitáculo. Fue identificado como Raúl Alberto Violante de 72 años oriundo de la localidad de Chacabuco.

Más temprano, en horas del mediodía se produjo un choque entre un Volkswagen Bora y un camión en la Ruta Nacional 7, sobre el kilómetro 117, en inmediaciones de la localidad de San Andrés de Giles. Producto del fuerte impacto, el conductor del Bora perdió la vida.

Octubre

El primer día del mes, a la altura del kilómetro 261 colisionaron un automóvil Renault Fluence y un camión Scania. El vehículo de menor porte quedó volcado sobre la banquina. Los dos ocupantes (una pareja) fueron trasladados al Hospital Interzonal por una ambulancia de Intermed. Según informaron, el conductor habría perdido el control del automóvil cuando intentó sobrepasar al camión.

Un día más tarde, a la altura del kilómetro 249, en las inmediaciones del paraje "La Agraria", una camioneta Ford F-100, conducida por Ramón Horacio Flores, de 63 años, de Quilmes, perdió el control y el vehículo volcó de manera espectacular, quedando de costado.

El 22 de ese mes, también sobre el kilómetro 249, un auto Peugeot 206 despistó mientras circulaba hacia Chacabuco y chocó contra un árbol. No hubo heridos.

Tres muertos: dos días más tarde, alrededor de las 7.30, a la altura del kilómetro 226, un auto Ford Focus, que circulaba en sentido Junín - Chacabuco, colisionó de manera frontal contra una Renault Kangoo quedando involucrada una camioneta Volkswagen Amarok.

Tres ocupantes de la Kangoo, domiciliados en Moreno murieron y tres heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Chacabuco. Las víctimas fatales fueron identificadas como María Rosa Ruarte de 61 años, su marido Francisco Bustos de 59 años y María Belén Rodríguez de 25 años.

Lucas Torres de 25 años de Moreno, permanecía internado. Una menor de 14 años, también de esa ciudad, se encontraba internada en terapia intensiva, con estado crítico y con pronóstico reservado. Ambos viajaban en el utilitario.

Emiliano Teruzzi de 23 años, conductor del Focus, oriundo de Chacabuco, se encentraba estable y fuera de peligro. Por último, cabe destacar que el conductor del vehículo de mayor porte, Carlos Luciano Martín de 48 años, oriundo de Venado Tuerto, resultó ileso.

En la tarde del último día del mes, en la intersección de Ruta Nacional 7 y Ruta 41, dos camiones fueron los protagonistas de una fuerte colisión en ese cruce altamente peligroso, en la entrada de la localidad de San Andrés de Giles. Uno de los conductores, de Chivilcoy, fue trasladado con traumatismo de carácter grave al Hospital.

Actualmente, sobre la Ruta Nacional 7 se está construyendo la autopista que atraviesan por San Andrés de Giles, donde se está construyendo una variante que esquivará todo el casco urbano y además evitará el cruce en el que se produjo el grave accidente.

Noviembre

Siete heridos: pasado el mediodía del 4 de noviembre, dos vehículos colisionaron fuertemente a la altura del kilómetro 250 de la Ruta 7: Un Peugeot 406 era conducido por Juan Giles (42) acompañado por dos personas más, Fernando Mariano Morales -de 17 años- y Héctor Giles -de 45 años. Todos los ocupantes, oriundos de la localidad de Pilar y que regresaban de pescar, fueron trasladados al Hospital Interzonal de Junín.

El otro protagonista fue una Ford Ranger conducida por Juan Pablo Cacio (oriundo de Chacabuco) quien iba acompañado con tres personas más: Malvina Arregue (29), y dos menores 13 y 3 años quienes también fueron trasladados al HIGA con lesiones de distintas consideraciones.

El último siniestro registrado ocurrió el 9 de noviembre sobre el kilómetro 220 de la Ruta 7 donde una camioneta Toyota Hilux volcó luego de perder el control debido al fuerte viento cruzado que está azotando la Región. El conductor, oriundo de la localidad de Lobos, pudo salir por sus propios medios con heridas menores.